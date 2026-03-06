Lufthansa-Bénéfice d'exploitation 2025 supérieur aux prévisions, perspectives incertaines avec le M.-O

Un Airbus A320-214 de la compagnie aérienne Lufthansa décolle de l'aéroport de Malaga-Costa del Sol, à Malaga

par Joanna Plucinska

Lufthansa a ‌fait état vendredi de résultats meilleurs que prévu pour son exercice ​2025, portés par une gestion financière plus stricte et par le renouvellement de sa flotte, tandis que la compagnie aérienne prévient que ses prévisions ​2026 restent incertaines en raison du contexte géopolitique.

Les transporteurs européens, dont Lufthansa, ont bénéficié d'une ​légère baisse des coûts de carburant ⁠en 2025, ce qui a renforcé leurs bénéfices alors que la ‌demande des passagers est restée forte.

"L'année dernière, nous avons pu augmenter considérablement le bénéfice d'exploitation du groupe et avons ​réalisé le chiffre ‌d'affaires le plus élevé de notre histoire. Nos résultats ⁠démontrent la résilience et la stabilité du groupe", a déclaré le président du directoire Carsten Spohr dans un communiqué.

Lufthansa a annoncé un bénéfice d'exploitation ⁠ajusté de 2 ‌milliards d'euros, après 1,6 milliard en 2024 et tandis ⁠que les analystes tablaient sur 1,9 milliard d'euros selon un consensus ‌compilé par le groupe.

La marge d'exploitation ressort quant à elle ⁠à 4,9%, après 4,4% en 2024.

Lufthansa souhaite ramener ses ⁠marges d'exploitation à ‌8-10% entre 2028 et 2030, contre 4,4% en 2024. Les grèves, comme ​la dernière en date du ‌12 février, ont toutefois rendu difficile pour la compagnie aérienne d'atténuer la perte de revenus.

La ​compagnie aérienne a déclaré que les perspectives pour 2026 étaient incertaines en raison de l'instabilité géopolitique, tout en prévoyant une croissance ⁠de 4% de sa capacité, ainsi qu'une augmentation de son chiffre d'affaires et de sa marge bénéficiaire.

"La guerre au Moyen-Orient prouve une fois de plus à quel point le trafic aérien est exposé et reste vulnérable", a déclaré Carsten Spohr.

