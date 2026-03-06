Avec le conflit en Iran, des Asiatiques fortunés cherchent à rapatrier leurs actifs placés à Dubaï

Vue à Dubaï

par Xinghui Kok et Rae Wee et Yantoultra Ngui

De nombreux riches Asiatiques ‌se renseignent ou prennent des mesures pour transférer leurs actifs déposés à Dubaï vers les centres financiers régionaux de Singapour et Hong Kong, ont déclaré des ​conseillers et des avocats du secteur, alors que la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran assombrit la réputation de refuge fiscal du Golfe et inquiète les investisseurs.

Dubaï s'est imposée ces dernières années comme un centre financier privilégié pour les entrepreneurs et les familles fortunées d'Asie, principalement de Chine, qui cherchent à ​tirer parti de ses politiques favorables. Selon la banque centrale des Émirats arabes unis (EAU), le total des actifs du secteur bancaire et financier des EAU a dépassé 5.420 milliards de dirhams (1.280 milliards d'euros).

Cette tendance fait ​désormais l'objet d'une attention particulière, les attaques à Dubaï et à Abou Dhabi ⁠ayant remis en question la réputation de stabilité des EAU.

Ryan Lin, avocat spécialisé dans la gestion de fortune privée basé à Singapour, a ‌déclaré que six ou sept de ses 20 clients basés à Dubaï, détenant chacun en moyenne 50 millions de dollars d'actifs, l'avaient contacté cette semaine, et que trois d'entre eux prévoyaient de transférer immédiatement leurs actifs vers la cité-État.

Iris Xu, directrice du ​prestataire mondial de services aux entreprises et aux fonds Anderson ‌Global, a déclaré que 10 à 20 "family offices", des sociétés qui gèrent les portefeuilles des personnes fortunées, avaient ⁠contacté son cabinet cette semaine pour savoir comment rapatrier leurs actifs du Moyen-Orient vers Singapour, craignant que le conflit ne s'éternise.

"Dubaï a toujours été synonyme d'avantages fiscaux, mais je pense que ces avantages ne sont plus la priorité absolue pour eux", a-t-elle déclaré.

Un conseiller en gestion de patrimoine à Singapour, qui a souhaité ⁠rester anonyme car il n'était pas ‌autorisé à s'exprimer dans les médias, a déclaré avoir discuté avec 13 clients basés aux EAU, dont plus de la ⁠moitié envisageaient sérieusement de transférer leurs actifs à Singapour.

Grace Tang, directeur général de Phillip Private Equity, a déclaré que ses clients, principalement asiatiques, étaient nerveux, 10 ‌à 20 d'entre eux s'étant renseignés sur la possibilité de transférer leur patrimoine à Singapour et cherchant à préserver leur capital.

ATTENDRE ET OBSERVER

Cependant, ⁠tous les gestionnaires de fortune ne considèrent pas que le conflit actuel au Moyen-Orient entraîne une fuite immédiate ⁠des capitaux.

Dhruba Jyoti Sengupta, directeur général ‌de WRISE Private Middle East, un groupe de gestion de fortune basé à Dubaï, a déclaré que la société n'avait pas constaté de "discussions sérieuses sur la fuite ​des capitaux", car les clients avaient confiance dans la résilience à long terme des ‌EAU.

"Ce sont des investisseurs internationaux avertis, déjà diversifiés à l'échelle mondiale, mais profondément investis [...] dans la croissance des EAU", a-t-il déclaré. "Malgré les troubles géopolitiques plus généraux dans la région, les clients ​se sentent en sécurité."

Le secteur bancaire et financier des EAU est résilient, solide, stable et bien placé pour faire face aux développements régionaux, a déclaré jeudi le gouverneur de la banque centrale, Khaled Mohamed Balama, ajoutant que les banques, les sociétés financières et les assureurs fonctionnaient normalement et sans perturbation.

Les principaux ⁠gestionnaires de fortune basés à Singapour, la Bank of Singapore et le DBS Group ont déclaré que leurs clients observaient de près les développements dans la région et adoptaient pour l'instant une approche attentiste.

Jeremy Lim, cofondateur de GrandWay Family Office, est en train d'ouvrir un "family office" à Abou Dhabi et a déclaré que ses projets n'avaient pas changé, à condition que les EAU ne s'impliquent pas directement dans le conflit et qu'il n'y ait pas de nouvelle escalade de la part de l'Iran.

(Rédigé par Xinghui Kok, Rae Wee et Yantoultra Ngui à Singapour, Jayshree P Upadhyay à Hong Kong et Hadeel Al Sayegh à Dubai ; ​version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)