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Lufthansa abaisse ses prévisions à cause des coûts du carburant, bénéfice du T3 conforme aux attentes
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 08:35

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par Joanna Plucinska et Ilona Wissenbach

Le groupe aérien allemand Lufthansa LHAG.DE a revu mardi à la baisse ses prévisions de bénéfices en raison de la hausse des coûts du kérosène, alors qu'il a publié des résultats du troisième trimestre globalement conformes aux attentes.

Les transporteurs européens ont averti que la flambée du coût du kérosène pèserait sur leurs perspectives, les prix des billets devant augmenter l'année prochaine à l'expiration des contrats de couverture.

Lufthansa a indiqué que les coûts de carburant de ses compagnies aériennes (Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, ITA Airways, Eurowings...) avaient augmenté de plus de 400 millions d’euros par rapport à l’année dernière.

La compagnie aérienne a revu à la baisse ses prévisions de résultat d’exploitation pour l’exercice 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 1,7 milliard et 2 milliards d’euros, contre une fourchette antérieure de 1,7 milliard à 2,2 milliards d’euros. Lufthansa a également confirmé que la croissance de sa capacité pour l’année devrait rester stable.

Le groupe a annoncé un résultat d’exploitation de 1,4 milliard d’euros pour son troisième trimestre, qui est généralement le plus rentable pour les compagnies aériennes européennes car il inclut la haute saison estivale. Ce chiffre est supérieur aux prévisions des analystes compilées par la société, qui s’élevaient à 1,37 milliard d’euros.

"Grâce à la hausse des revenus, dans un contexte de demande toujours forte et d’une discipline stricte en matière de coûts, nous avons pu plus que compenser la hausse des coûts de carburant, qui s’élève à environ un demi-milliard d’euros", déclare Carsten Spohr, PDG de Lufthansa, dans un communiqué.

Le directeur financier, Till Streichert, a indiqué que le résultat d’exploitation annuel dépendrait de la demande, des coûts de carburant et des performances de Lufthansa Cargo au quatrième trimestre.

La compagnie a toutefois précisé avoir constaté une demande considérable dans son segment haut de gamme, reflétant une tendance déjà signalée par les principaux transporteurs de réseau. Elle a ajouté que le trafic vers l’Asie et l’Amérique du Nord avait également été soutenu, contribuant ainsi à la résilience de l’activité.

(Par Joanna Plucinska; Version française Matthieu Huchet)

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