AB Foods (Primark) prévoit une nouvelle baisse du bénéfice, les pertes liées au sucre s'aggravant

Le logo Primark à l'extérieur du magasin d'Oxford Street à Londres

Associated British ‌Foods a annoncé mardi prévoir une nouvelle baisse de ​son bénéfice cette année, après avoir enregistré un recul de 14 % en 2025/26, les pertes accrues dans le secteur ​du sucre et la baisse des ventes sous-jacentes de sa chaîne de ​mode Primark ayant pesé sur ⁠ses résultats.

Le groupe inclus au FTSE 100, qui ‌a confirmé en avril son intention de scinder Primark de ses activités alimentaires l’année prochaine, ​a réalisé un ‌résultat d’exploitation ajusté de 1,508 milliard de ⁠livres sterling (1,81 milliards d'euros) pour l’exercice clos le 12 septembre 2026, avec un chiffre d’affaires du groupe en recul ⁠de 1,0% à ‌taux de change constant, à 19,58 milliards de ⁠livres sterling.

"En 2027, le groupe devrait enregistrer un ‌résultat d’exploitation ajusté et un bénéfice par action ⁠ajusté inférieurs à ceux de 2026, principalement ⁠en raison de ‌l’activité Sucre, comme indiqué précédemment", a déclaré AB Foods, ​qui détient également des ‌activités dans les secteurs de la grande distribution alimentaire, des ingrédients et de ​l’agriculture.

Le groupe a ajouté qu’il restait prudent quant au moral des consommateurs ainsi qu’à l’impact de ⁠l’inflation et de la hausse des coûts énergétiques sur ses activités.

AB Foods a indiqué que les travaux relatifs à la scission avançaient bien et devraient s’achever en décembre 2027.

(Rédigé paer James Davey ; version française Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)