Lucky Strike Entertainment recule après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions de l'opérateur américain de loisirs Lucky Strike Entertainment LUCK.N ont chuté de plus de 9% à 6.08 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société affiche un chiffre d'affaires de 303.9 millions de dollars pour le quatrième trimestre , inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 312.35 millions de dollars – données compilées par LSEG

** LUCK indique que ses résultats du quatrième trimestre ont été affectés par la baisse de fréquentation en juin liée à la Coupe du monde

** Six des onze sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, quatre "conserver" et une "vendre" ou moins; leur objectif de cours médian est de 90 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de 20.4% depuis le début de l'année