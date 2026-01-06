Lucid, Nuro et Uber lancent leur robotaxi en prévision de son lancement cette année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lucid Group LCID.O , Nuro et Uber UBER.N ont dévoilé lundi un robotaxi destiné à la production, marquant une étape clé vers le déploiement commercial pour le partenariat de véhicules autonomes.

Le dévoilement lors de la conférence technologique CES à Las Vegas place le trio parmi un groupe croissant d'entreprises poursuivant le déploiement à grande échelle de robotaxis aux États-Unis, aux côtés de Waymo d'Alphabet GOOGL.O et de Tesla

TSLA.O d'Elon Musk, entre autres.

Les entreprises ont déclaré que les essais sur route ont commencé en décembre, sous la direction de Nuro, en utilisant des prototypes d'ingénierie supervisés par des opérateurs de sécurité, en vue d'un lancement prévu du robotaxi dans la région de la baie de San Francisco plus tard cette année.

Le programme d'essais combine la conduite en conditions réelles, des essais en circuit fermé et des simulations pour valider la sécurité avant le déploiement commercial. La production du robotaxi devrait commencer dans le courant de l'année dans l'usine de Lucid en Arizona, en attendant la validation finale.

Uber, qui a vendu son unité de conduite autonome à Aurora Innovation en 2020, s'est depuis repositionné en tant que partenaire de plateforme pour un grand nombre de développeurs de technologies de conduite autonome. Elle a signé de nombreux accords pour intégrer les robotsaxis dans son application plutôt que de détenir la technologie en propre.

Pour Lucid, le projet représente une tentative de diversification au-delà des véhicules électriques grand public, alors que le fabricant de VE de luxe est confronté à un ralentissement de la demande sur le marché américain des VE, à une forte consommation de trésorerie et à une intensification de la concurrence. Plus tôt dans la journée, la société a annoncé des livraisons pour 2025 légèrement supérieures aux estimations, la production dépassant de loin les ventes .

Le véhicule est basé sur le SUV électrique Gravity de Lucid et dispose d'un "halo" de capteurs sur le toit intégrant des caméras, un lidar et un radar pour fournir une perception à 360 degrés. Uber a conçu l'expérience à l'intérieur de la cabine, qui comprend des écrans interactifs permettant aux passagers de contrôler la climatisation, les sièges et les divertissements, et de contacter l'assistance en cas de besoin.

Le robotaxi utilise le système autonome de niveau 4 de Nuro, capable de fonctionner sans intervention humaine dans des conditions définies, et fonctionne sur la plateforme informatique DRIVE AGX Thor de Nvidia NVDA.O .