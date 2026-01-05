Lucid dépasse les prévisions de livraison, même si les ventes de VE sont en retard par rapport à la croissance de la production

Les livraisons annuelles de Lucid augmentent de 55 %

La production a plus que doublé en séquentiel, dépassant les livraisons

La demande de VE faiblit après l'expiration du crédit d'impôt fédéral américain

Le fabricant de véhicules électriques Lucid Group LCID.O a annoncé lundi des livraisons légèrement supérieures aux attentes pour le quatrième trimestre et l'année 2025, le bon accueil réservé au SUV Gravity, moins cher, l'ayant aidé à compenser la baisse de la demande due à l'expiration des crédits d'impôt américains.

Lucid a cherché à élargir sa base de clients alors que la demande pour les VE à prix élevé diminue. En novembre, elle a lancé le SUV Gravity Touring avec un prix de départ de 79 900 dollars, bien en dessous des prix à six chiffres qui ont défini une grande partie de sa gamme.

La production a plus que doublé par rapport au trimestre précédent, dépassant de loin la croissance des livraisons, ce qui met en évidence les difficultés à convertir la production en ventes.

L'entreprise a également lancé des remises et des offres promotionnelles sur ses berlines de luxe Air en 2025 pour inciter les consommateurs contraints par des coûts d'emprunt élevés à réduire leurs achats importants.

La semaine dernière, son rival Tesla TSLA.O a annoncé une deuxième baisse consécutive de ses ventes annuelles, cédant sa position de premier fabricant mondial de véhicules électriques au Chinois BYD 002594.SZ . Rivian RIVN.O a également annoncé des livraisons plus faibles que prévu pour 2025, soulignant la pression sur la demande de véhicules électriques plus chers.

Lucid a livré un nombre record de 5 345 véhicules au quatrième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 5 070 unités, selon les données de Visible Alpha. Les livraisons ont augmenté de 31 % par rapport au trimestre précédent, tandis que la production a plus que doublé pour atteindre 8 412 véhicules.

Les actions de la société basée à Newark, en Californie, ont augmenté de 1,4 %.

Pour l'ensemble de l'année, Lucid a produit 18 378 véhicules, dépassant ainsi les attentes des analystes qui tablaient sur 17 910 véhicules. Les livraisons annuelles ont atteint 15 841 véhicules, soit une hausse de 55 % par rapport à 2024, a déclaré la société, dépassant également légèrement les estimations.

Ce résultat s'inscrit dans un contexte difficile pour l'industrie des véhicules électriques. La demande s'est affaiblie à la suite de l'expiration en septembre du crédit d'impôt fédéral américain de 7 500 dollars, la plupart des fabricants de VE ayant signalé une baisse des ventes après l'abandon de cette mesure incitative.

Lucid a déclaré qu'elle publierait ses résultats du quatrième trimestre le 24 février après la clôture des marchés.