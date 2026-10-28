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Lucibel : sa filiale Procédés Hallier placée en redressement judiciaire
information fournie par Zonebourse 28/10/2026 à 08:43

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Lucibel annonce que le tribunal des affaires économiques de Rouen a prononcé, le 27 octobre 2026, le placement en redressement judiciaire de sa filiale Procédés Hallier, à la demande de sa maison mère.

Cette décision fait suite à une cessation des paiements survenue fin septembre, en raison d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes. Une période d'observation s'ouvre désormais pour la filiale.

Le tribunal a également confirmé la poursuite des périodes d'observation de Lucibel SA et de Lucibelle Paris, respectivement jusqu'au 13 et au 27 janvier 2027.

Par ailleurs, le spécialiste français des technologies de la lumière a reporté au 15 décembre 2026 la publication de ses comptes consolidés semestriels, qui seront présentés simultanément avec ceux de l'exercice 2025.

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