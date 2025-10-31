Lucibel : Perte d'exploitation ramenée à 0,35 M€ sur le S1, dans un contexte d’optimisation organisationnelle du groupe

- Le CA semestriel, déjà publié fin juillet, était en retrait limité de 4%, à 3,1 M€. La perte d'exploitation est réduite à 0,35 M€ (-1,1 M€ au S1-2024), grâce à la remontée de la marge brute (59,7 % vs 50,7%) ainsi qu'aux effets de la restructuration mise en place en fin d'année 2024, notamment la sous-traitance à meilleur coût de la fabrication du masque OVE. Les charges externes ont quant à elles baissé de 12 %.
- Après prise en compte d'un abandon de créances de 0,7 M€ comptabilisé en résultat exceptionnel, le résultat net consolidé est symboliquement positif (68 K€), contre une perte nette de 1,2 M€ au S1-24.
- La dette financière nette du groupe augmente de 0,3 M€ par rapport au 31/12/24 pour s'établir à 3,2 M€ (trésorerie brute de 232 K€), impactée par une variation défavorable du BFR, en dépit de l'augmentation de capital de 0,8 M€ réalisée sur le premier semestre.
- Lucibel se trouve dorénavant dans une configuration organisationnelle optimisée, même si quelques ajustements supplémentaires, liés en partie aux synergies, ont lieu sur ce semestre. La verticale cosmétique poursuit son déploiement commercial sans coût fixe avec de nouvelles signatures, comme la FNAC (corners « bien-être »), et d'autres en négociation. La gamme continue de s'étoffer, avec le lancement de son dernier produit ciblé sur le soin capillaire.
