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LSEG va racheter Octus pour 3,5 milliards de dollars afin de renforcer ses capacités d'analyse de données
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 08:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le London Stock Exchange Group ( LSEG.L ) a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d'acquérir le groupe de données financières Octus pour environ 3,5 milliards de dollars, dévoilant cette opération destinée à renforcer ses capacités d'analyse de données parallèlement à la publication de ses résultats du troisième trimestre.

Le LSEG est le plus gros client de Reuters, qui fournit des informations pour sa plateforme d'actualités et de données “Workspace” ainsi que pour d'autres produits.

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