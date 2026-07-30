LSEG resserre ses prévisions de chiffre d'affaires et fait état d'un dialogue “constructif” avec Elliott

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* Resserre la fourchette de croissance du résultat annuel à 7,0 % à 7,5 %

* À comparer avec la fourchette précédente de 6,5 % à 7,5 %

* Le résultat total du premier semestre, hors recouvrements, progresse de 8,4 %

* LSEG prévoit un nouveau rachat d'actions d'un montant de 1,35 milliard de livres sterling

par Pushkala Aripaka et Samuel Indyk

Le London Stock Exchange Group

LSEG.L a resserré jeudi ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires annuel et a légèrement dépassé ses prévisions de ventes pour le premier semestre, bien que son action ait reculé en raison d’une certaine déception parmi les analystes. LSEG subit la pression de l’investisseur activiste Elliott Management , qui a acquis une participation dans l’opérateur de la Bourse de Londres et fait pression pour obtenir des changements dans son portefeuille et une amélioration des marges, ainsi que des inquiétudes plus générales des investisseurs quant au fait que l’IA pourrait perturber son activité de données financières et réduire ses marges.

Le directeur général de LSEG, David Schwimmer, a déclaré jeudi qu’il y avait eu “un dialogue constructif avec Elliott”, sans donner plus de détails.

L'action LSEG, qui avait progressé de 21 % depuis l'annonce publique de la prise de participation d'Elliott le 11 février, a reculé de 3,1 % à l'annonce des résultats. Le cours de l'action LSEG est désormais stable depuis le début de l'année, alors que l'indice FTSE 100 .FTSE affiche une hausse de 10 %.

“Le marché réagira comme il le fera”, a déclaré M. Schwimmer.

“Mais nous sommes très optimistes quant à nos perspectives et nous avons revu à la hausse nos prévisions et resserré notre fourchette prévisionnelle pour le second semestre de cette année, tant en termes de chiffre d’affaires que de marge, ce qui reflète cette confiance”, a-t-il ajouté.

LSEG avait précédemment prévu une croissance organique à changes constants de son revenu total, hors recouvrements, dans la fourchette haute de 6,5 % à 7,5 %. Sa nouvelle fourchette de 7,0 % à 7,5 % reste inférieure aux attentes des analystes, qui tablent sur une croissance de 7,8 % pour l’année.

“Ces prévisions pourraient décevoir”, a déclaré Andrew Lowe, analyste chez Citigroup, ajoutant que la composition du chiffre d’affaires serait “probablement perçue comme légèrement négative”. La guerre en Iran a entraîné une forte hausse de l’activité de transactions sur toutes les principales classes d’actifs, ce qui a profité à l’activité “marchés” de LSEG, qui bénéficie généralement d’une telle volatilité.

Sur le semestre clos en juin, le résultat total hors recouvrements a progressé de 8,4 %, contre des prévisions de 8,3 %. Son activité “marchés” a enregistré une croissance de 11,9 % au premier semestre.

DIALOGUE CONSTRUCTIF

Les efforts déployés par LSEG pour répondre aux préoccupations des investisseurs concernant l’IA interviennent alors que le fournisseur de données cherche à rassurer ses actionnaires.

“Nous évaluons en permanence notre activité, et s’il y a un élément qu’il est judicieux d’examiner, c’est quelque chose auquel nous réfléchissons constamment”, a déclaré M. Schwimmer aux journalistes.

LSEG a investi dans son activité d’analyse et s’est associé à des entreprises spécialisées dans l’IA, notamment OpenAI et Anthropic, afin de déployer des outils d’IA et d’accorder des licences d’exploitation de ses données.

Son activité de données et d’analyse a enregistré une croissance organique de 5,1 % au deuxième trimestre.

“Douze mois après que les inquiétudes liées à l’IA ont commencé à peser sur l’action LSEG, l’amélioration continue des résultats financiers devrait contribuer à rassurer le marché sur le fait que les vulnérabilités ont été exagérées”, a déclaré Ben Bathurst, analyste chez RBC, dans une note. LSEG prévoit une croissance de la marge Ebitda (résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) d’environ 100 points de base, contre une hausse de 80 à 100 points de base prévue précédemment.

Le groupe a également annoncé son intention de procéder à un nouveau rachat d’actions d’un montant de 1,35 milliard de livres sterling (1,8 milliard de dollars), qui devrait être finalisé d’ici février de l’année prochaine, et a augmenté son dividende de 17 %.

Reuters fournit des informations pour le terminal d’actualités et de données de LSEG, Workspace, ainsi que pour d’autres produits.

(1 dollar = 0,7496 livre)