LSEG prévoit de proposer des actions britanniques tokenisées et s'associe à Payward, propriétaire de Kraken

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* LSEG prévoit de mettre en place un système de transactions d'actions basé sur la blockchain

* La société s'associe à Payward, la société mère de Kraken

* Ces projets constituent la dernière initiative de LSEG pour attirer de nouveaux clients

(Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 3 et 5. Mention de l'investissement antérieur de Deutsche Börse dans Kraken au paragraphe 10)

par Samuel Indyk et Elizabeth Howcroft

Le London Stock Exchange Group LSEG.L prévoit de lancer des actions britanniques tokenisées afin d’élargir l’accès mondial aux sociétés cotées à Londres, a-t-il annoncé mardi, et s’associera à Payward, la société mère de la crypto-bourse Kraken, pour explorer de nouvelles façons de négocier des actions.

Cette initiative constitue la dernière étape en date de l'offensive du LSEG dans le domaine des cryptomonnaies. En février, il avait annoncé son intention de mettre en place un service de règlement basé sur la blockchain.

LSEG a déclaré que cette nouvelle initiative permettrait de représenter les produits liés aux actions cotées au Royaume-Uni sous forme de jetons basés sur la blockchain , qui pourraient être vendus aux personnes qui négocient actuellement des cryptomonnaies.

L’opérateur boursier subit des pressions de la part de l’investisseur activiste Elliott Management, qui a révélé détenir une participation en février, pour améliorer ses performances. L’action LSEG a progressé de 20 % depuis qu’Elliott a rendu son investissement public, mais reste inférieure de 28 % à son plus haut niveau atteint en février 2025.

L'annonce de mardi reflète également les efforts déployés par les bourses traditionnelles pour attirer les investisseurs particuliers habitués à négocier 24 heures sur 24. LSEG a récemment dévoilé ses projets concernant "LSE 24" , une plateforme de transactions ouverte 24 heures sur 24 dont le lancement est prévu au cours du premier semestre de l’année prochaine.

LA TENDANCE À LA TOKENISATION

Les partisans de la tokenisation affirment qu’elle pourrait transformer les marchés boursiers en permettant des transactions 24 h/24 et 7 j/7 ainsi qu’un règlement quasi instantané, ce qui pourrait stimuler la liquidité et réduire les coûts. Mais la Fédération mondiale des bourses a exhorté l’année dernière les régulateurs à sévir contre les actions tokenisées, avertissant qu’elles pourraient créer de nouveaux risques pour les investisseurs et porter atteinte à l’intégrité du marché.

"La tokenisation a le potentiel de changer la manière dont les investisseurs accèdent aux marchés financiers et dont les émetteurs les utilisent, mais elle doit se développer de manière à préserver la confiance, les droits et le rôle des marchés réglementés", a déclaré Julia Hoggett, directrice générale de la Bourse de Londres et responsable des marchés numériques et des valeurs mobilières chez LSEG.

Dans le cadre de sa collaboration avec Payward, LSEG a l’intention de coter les xStocks, des versions tokenisées d’actions cotées en bourse, sur LSE 24 en 2027, sous réserve de l’accord des autorités de régulation.

D'autres bourses cherchent également à prendre pied sur les marchés liés aux cryptomonnaies. La Deutsche Börse DB1Gn.DE a annoncé en avril avoir acquis une participation de 200 millions (XX millions d'euros) de dollars dans Kraken — soit 1,5 % du capital après dilution — dans le cadre d'un partenariat portant sur les crypto-actifs, les marchés tokenisés, les produits dérivés et les services de liquidité destinés aux investisseurs institutionnels.

Le courtier Robinhood HOOD.O a lancé des actions tokenisées dans l’Union européenne, tandis que la plateforme de crypto-monnaies Coinbase COIN.O se développe également dans ce secteur.