Norvège: le roi Haakon VIII a prêté serment sans son épouse, convalescente

Le roi de Norvège Haakon VIII après sa prestation de serment devant le parlement à Oslo, le 1er septembre 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Le nouveau roi de Norvège, Haakon VIII, a prêté serment mardi devant le Parlement, première grande étape institutionnelle de son règne, à laquelle n'a pu assister son épouse, la reine Mette-Marit, toujours convalescente après une greffe des poumons.

Devenu roi automatiquement vendredi à la mort de son père Harald V, le souverain de 53 ans, en tenue d'apparat, a satisfait à une obligation constitutionnelle symbolisant l'encadrement des pouvoirs du monarque par la Constitution.

Les fonctions royales sont essentiellement symboliques et représentatives en Norvège.

"Je promets et jure de gouverner le royaume de Norvège conformément à sa Constitution et à ses lois, que Dieu tout-puissant et omniscient me vienne en aide!", a dit Haakon VIII, reprenant la formule consacrée.

La prestation de serment s'est tenue sans la reine Mette-Marit, qui se remet toujours d'une transplantation des poumons qu'elle a dû subir le 17 juin pour remédier à une maladie pulmonaire incurable.

"Il n'est pas rare que des complications surviennent après une transplantation pulmonaire. La reine a connu des complications à plusieurs reprises depuis l'opération, y compris aujourd'hui", a déclaré le médecin, Are Holm, quelques heures seulement avant la cérémonie.

"Elle doit par conséquent rester sous observation tout au long de la journée", a-t-il dit, cité dans un communiqué du Palais, qui avait pourtant annoncé sa présence la veille.

La reine Sonja et la fille aînée du nouveau couple royal, Ingrid Alexandra, désormais princesse héritière, étaient en revanche présentes, toutes deux habillées de noir.

L'assemblée a aussi observé une minute de silence en hommage à Harald, mort à 89 ans à l'Hôpital national d'Oslo, où il avait été admis pour une anémie hémolytique, maladie du sang provoquée par une destruction anormalement rapide des globules rouges.

Les funérailles de Harald auront lieu le 9 septembre à la cathédrale d'Oslo. Il reposera ensuite dans le mausolée royal de la forteresse d'Akershus dans la capitale norvégienne.

Avant cela, les Norvégiens pourront défiler devant son cercueil, exposé dans la chapelle du palais jusqu'au 8.

Soutien accru à la monarchie

Depuis la mort de ce roi populaire, incarnation d'une Norvège ouverte et tolérante, le soutien à la monarchie a encore progressé dans le pays scandinave.

Près de trois Norvégiens sur quatre (72%) disent soutenir la monarchie, une hausse de huit points par rapport à mai, selon un sondage de référence réalisé durant le week-end et publié par la chaîne publique NRK.

D'après cette enquête, seules 20% des personnes interrogées préféreraient une autre forme de régime et 8% se disent indécises.

Le soutien à la monarchie était tombé à son plus bas en février -- avec 60% d'opinions favorables -- alors que la famille royale était plongée dans une série de scandales.

Mette-Marit, en particulier, était sous le feu des critiques pour ses liens passés avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein et les déboires judiciaires de son fils.

Né d'une relation antérieure au mariage de Mette-Marit avec Haakon en 2001, Marius Borg Høiby a été jugé puis condamné à quatre ans de prison ferme pour deux viols et 32 autres chefs d'accusation dont des violences contre une ancienne compagne.

Le roi de Norvège Haakon VIII (2e à d), sa fille la princesse Ingrid Alexandra (d), la reine Sonja (2e à g) et le prince Sverre Magnus (g) pendant la cérémonie de prestation de serment du roi devant le parlement à Oslo, le 1er septembre 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Assigné à résidence, sous bracelet électronique, en attendant son procès en appel, le jeune homme de 29 ans a pu rendre visite à Harald à l'hôpital à la veille de sa mort. Lundi, il était l'un de ceux qui ont porté la dépouille du défunt vers la chapelle du palais, et il a également reçu l'autorisation d'assister à ses funérailles.

Parmi les membres de la famille royale -- dont Høiby ne fait pas formellement partie --, Mette-Marit obtient une des notes les plus basses dans l'enquête publiée mardi par NRK: elle est notée 5,2 sur dix par ses concitoyens.

La reine Sonja reçoit la meilleure note (8,9), juste devant Haakon (8,8).

Haakon et Mette-Marit ne seront pas couronnés, la Norvège ayant aboli cette pratique en 1908.

Comme son père et son grand-père Olav V avant lui, le nouveau roi pourrait toutefois choisir de recevoir une bénédiction solennelle à la cathédrale de Nidaros, à Trondheim, une tradition réintroduite par Olav V en 1958.

Ingrid Alexandra, 22 ans, devait également prêter serment, mais par écrit et au palais royal en ce qui la concerne.