LSEG fait appel à Nvidia pour accélérer le traitement des données historiques de marché

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(Ajoute des détails sur le partenariat, le contexte et les commentaires de la direction)

Le London Stock Exchange Group

LSEG.L a annoncé mercredi avoir conclu un partenariat avec Nvidia NVDA.O afin d’aider les institutions financières à traiter et analyser plus rapidement et à grande échelle d’importants volumes de données historiques sur les marchés, grâce à la technologie du fabricant américain de puces.

Le LSEG, qui gère la Bourse de Londres et fournit des données et des analyses, a élargi son offre pour répondre à une demande diversifiée tout en conservant ses licences et son contrôle, l’intelligence artificielle ayant également un impact sur la manière dont les entreprises négocient et utilisent les données.

Une analyse a montré que le traitement sur les processeurs spécialisés de Nvidia, sans création de copies de l’ensemble de données, pourrait permettre d’étudier chaque transaction et chaque cotation en quelques secondes afin d’en tirer des enseignements, a indiqué la société. Cela rendrait la recherche plus rapide et plus proche du temps réel, alors que les transactions sur actions s’orientent vers des cycles de 24 heures, a-t-elle ajouté.

« Cette collaboration élargit les possibilités offertes aux clients pour tirer des enseignements de l’historique des cotations (Tick History) de LSEG, une source fiable et réglementée. Les clients souhaitent travailler rapidement avec des données historiques détaillées », a déclaré Ron Lefferts, codirecteur du département données et analyses chez LSEG.

Selon la société, son "Tick History" contient environ 110 000 milliards de lignes de données couvrant 100 millions d’instruments, sur une période de 30 ans et impliquant 580 bourses, places de marché et contributeurs.

LSEG est le plus grand client de Reuters, qui fournit des informations pour sa plateforme d’actualités et de données "Workspace" ainsi que pour d’autres produits. Elle prévoit de lancer l’année prochaine "LSE 24" , une plateforme de transactions nocturne dédiée à certains produits cotés en bourse.