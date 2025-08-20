Lowe's rachète Foundation Building Materials pour 8,8 milliards de dollars

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a ordonné mercredi le rappel de 60.000 réservistes après avoir donné son feu vert à la prise de la ville de Gaza, en pleine médiation en vue d'une trêve dans le territoire palestinien et la libération d'otages. ...
Lire la suite
L'inflation a progressé au-delà des prévisions en juillet au Royaume-Uni, à 3,8% sur un an, contre 3,6% en juin, a annoncé mercredi l'Office national des statistiques (ONS), amplifiant la pression sur le gouvernement britannique. "Nous sommes loin de l'inflation ...
Lire la suite
Novo Nordisk a annoncé mercredi la mise en place d'un gel des embauches au niveau mondial, concernant les postes non critiques pour son activité. "Nous avons actuellement un gel des embauches dans les domaines non critiques pour l'entreprise", a déclaré le fabricant ...
Lire la suite
Près de 80 personnes, dont une majorité de migrants de retour d'Iran, ont péri mardi soir dans l'un des plus graves accidents de la route des dernières années en Afghanistan. Un autocar est entré "violemment" en collision avec une moto et un camion qui transportait ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer