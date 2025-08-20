information fournie par Reuters • 20/08/2025 à 12:05

Lowe's rachète Foundation Building Materials pour 8,8 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lowe's Cos LOW.N a accepté mercredi d'acheter le distributeur de produits de construction intérieure Foundation Building Materials pour environ 8,8 milliards de dollars.