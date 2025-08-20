 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lowe's progresse grâce à l'acquisition de Foundation Building Materials pour 8,8 milliards de dollars et à des prévisions optimistes
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 12:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions du distributeur de produits de rénovation Lowe's LOW.N ont augmenté de 5 % à 269,33 $ avant l'ouverture du marché ** La société a accepté d'acheter le distributeur de produits de construction intérieure Foundation Building Materials pour environ 8,8 milliards de dollars, afin de renforcer sa gamme de produits pour les clients professionnels

** LOW relève également ses prévisions de ventes annuelles entre 84,5 et 85,5 milliards de dollars, contre 83,5 à 84,5 milliards de dollars précédemment

** Le chiffre d'affaires total du 2ème trimestre de 24,0 milliards de dollars est presque conforme aux estimations, l'augmentation des ventes comparables de 1,1 % est inférieure aux estimations des analystes qui tablaient sur une croissance de 1,2 %, tandis que le BPA ajusté de 4,33 dollars a battu les estimations de 4,24 dollars - données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, l'action a progressé de 4 % depuis le début de l'année

