Lowe's devrait annoncer un chiffre d'affaires plus élevé lors de la publication de ses résultats mercredi
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 21:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - ** Les actions de Lowe's Companies LOW.N sont en hausse de 1,5% mardi suite aux résultats optimistes de son rival Home Depot HD.N , Lowe's devant annoncer un chiffre d'affaires plus élevé dans ses propres résultats trimestriels attendus avant l'ouverture des marchés mercredi

** Le distributeur de produits de rénovation devrait afficher un chiffre d'affaires de 20,33 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 18,55 milliards de dollars il y a un an, et un BPA ajusté de 1,94 $, contre 1,93 $, selon LSEG

** Les investisseurs pourraient s'intéresser à ce que la société dit sur la santé des consommateurs, ainsi qu'à tout commentaire sur les droits de douane ** Au début du mois, Lowe's a déclaré qu'elle éliminait environ 600 postes d'entreprise et de soutien, ce qui représente moins de 1 % de sa main-d'œuvre totale ** En novembre, Lowe's a annoncé un bon début pour le quatrième trimestre, mais a prévu des bénéfices et des ventes annuels en demi-teinte

** La médiane des prévisions à 12 mois de Wall St sur LOW est de 285 $; l'action était à 278,50 $ en dernier lieu

** LOW a gagné ~15,5 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 0,7 % pour le S&P 500 .SPX .

