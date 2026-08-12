Lovable, une start-up spécialisée dans le “vibe-coding”, lève 400 millions de dollars avec une valorisation de 13,3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up suédoise Lovable, spécialisée dans le « vibe-coding », a annoncé mercredi avoir levé 400 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série C, avec une valorisation de 13,3 milliards de dollars, soit le double de sa valorisation de décembre.

Menlo Ventures et le fonds Scaleup Europe, géré par EQT, ont co-dirigé ce tour de table. Tencent, Balderton Capital et d’autres nouveaux investisseurs venus d’Europe, d’Amérique latine et d’Asie y ont également participé.

Voici quelques détails:

* “Ce financement nous permet d’avancer plus rapidement sur le produit, l’infrastructure et l’équipe nécessaires pour faire de Lovable le meilleur endroit où créer et gérer une entreprise”, a déclaré Anton Osika, directeur général et cofondateur de Lovable, dans un communiqué.

* Lovable, qui aide les utilisateurs à créer des logiciels à l’aide de commandes en langage naturel, avait levé 330 millions de dollars pour une valorisation de 6,6 milliards de dollars en décembre dernier.

* Le chiffre d’affaires annuel récurrent a presque triplé par rapport à ses 200 millions de dollars, et la société est en passe d’atteindre les 600 millions de dollars d’ici la fin du mois d’août, a indiqué la start-up.

* Depuis son lancement en novembre 2024, les utilisateurs ont créé plus de 60 millions de projets, et les applications développées avec Lovable attirent plus de 900 millions de visites par mois, a précisé la start-up.

* Des entreprises telles que Nvidia NVDA.O , Deutsche Telekom DTEGn.DE et Adidas ADSGn.DE développent leurs solutions sur cette plateforme, selon la start-up.

* Lovable a indiqué qu’elle prévoyait de porter ses effectifs à environ 450 collaborateurs cette année, en recrutant principalement dans les domaines de l’apprentissage automatique, des produits, de l’infrastructure et de la sécurité.

* Parmi les investisseurs actuels figurent Accel, Antler, CapitalG et HubSpot Ventures.