Loukachenko prête serment, l'opposition appelle à la désobéissance civile

* La cérémonie d'investiture n'avait pas été annoncée au préalable * L'opposition biélorusse appelle à la désobéissance civile * La Lituanie qualifie la cérémonie d'investiture de "farce" * Loukachenko dit ne pas avoir le droit d'abandonner son peuple (Actualisé avec réactions de l'opposition, de la Lituanie et de l'Allemagne, citations et détails) par Andrei Makhovsky MOSCOU, 23 septembre (Reuters) - Alexandre Loukachenko a prêté serment mercredi pour un nouveau mandat à la tête de l'État lors d'une cérémonie d'investiture condamnée par l'opposition qui, en réponse au président biélorusse, a appelé à la désobéissance civile. La cérémonie, d'ordinaire présentée comme un événement majeur dans l'ancienne république soviétique, n'avait pas été annoncée au préalable. Pavel Latouchko, membre de l'opposition biélorusse, a qualifié la cérémonie de "rencontre de voleurs" secrète. "Où sont les citoyens qui jubilent ? Où est le corps diplomatique ?", a-t-il dit sur les réseaux sociaux. "Il est évident qu'Alexandre Loukachenko n'est que le président de l'OMON [la police anti-émeute] et d'une poignée de menteurs." La main droite posée sur la Constitution, le président biélorusse a promis mercredi, pour un nouveau mandat de cinq ans, "de servir le peuple de la République de Biélorussie, de respecter et de sauvegarder les droits et libertés de l'homme et du citoyen". Le dirigeant de 66 ans, qui a été réélu le 9 août dernier, a déclaré que son pays avait besoin de sécurité alors qu'il craint d'être frappé par une crise mondiale, référence apparente à la pandémie de coronavirus. "Je ne peux pas, je n'ai pas le droit d'abandonner les Biélorusses", a-t-il affirmé. "UNE TELLE FARCE" L'opposition biélorusse, qui refuse de reconnaître la victoire d'Alexandre Loukachenko, résultat selon elle d'un scrutin entaché par des irrégularités massives, manifeste depuis des semaines pour réclamer le départ du chef de l'État biélorusse, au pouvoir depuis 1994. Rapporteure spéciale de l'Onu sur les droits de l'homme en Biélorussie, Anaïs Marin a récemment estimé que plus de 10.000 personnes avaient été "abusivement arrêtées", incluant plus de 500 rapports de torture et des milliers de cas de personnes "sauvagement frappées". Alexandre Loukachenko a jusqu'à présent résisté à la vague de contestation grâce, notamment, au soutien de Vladimir Poutine, son allié de longue date. Le président russe a annoncé le 14 septembre dernier que la Russie allait accorder un prêt de 1,5 milliard de dollars (1,26 milliard d'euros) à la Biélorussie. La présence de dirigeants étrangers à la cérémonie d'investiture d'Alexandre Loukachenko n'aurait néamoins pas été envisagée, selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. "Une telle farce", a commenté sur Twitter le ministre lituanien des Affaires étrangères Linas Linkevicius au sujet de la cérémonie. "Oubliez les élections (...) Son illégitimité est un fait avec toutes les conséquences que cela implique." Le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères Steffen Seibert a déclaré que l'Allemagne ne reconnaissait toujours pas, en dépit de son investiture, la réélection d'Alexandre Loukachenko. Berlin souhaite désormais convenir le plus rapidement possible de sanctions de l'Union européenne contre la Biélorussie. (Andreas Rinke, avec la contribution de Matthias Williams; version française Juliette Portala, édité par Jean-Stéphane Brosse)

