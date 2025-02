Louis Hachette Group: hausse de 10% du CA en 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 18:11









(CercleFinance.com) - Louis Hachette Group publie un chiffre d'affaires de 9.2 MdsE au titre de l'exercice 2024, en croissance de 10% par rapport au précédent exercice.



Dans le même temps, l'EBITA ressort en croissance de 4%, à 510 ME, tandis que le FCF s'établit à 421 ME, en croissance de 153 ME. En revanche, le résultat net - part groupe ressort à 13 ME, plus que divisé par 3 par rapport au précédent exercice (45 ME).



En données ajustées, le résultat net - part du groupe, ressort à 173 ME (vs 164 ME un an plus tôt).



Par ailleurs, la dette nette ressort à 1826 ME, en baisse de 381 ME.



' En regroupant les activités de Lagardère et de Prisma Media, Louis Hachette Group réunit des leaders mondiaux de l'édition, du travel retail et des médias. Les performances remarquables affichées par le Groupe, pour sa première publication financière après son introduction sur Euronext Growth Paris le 16 décembre dernier, confirment la pertinence de son modèle stratégique et sa capacité à poursuivre son développement', a commenté Jean-Christophe Thiery, président-directeur général de Louis Hachette Group.



Après ce qu'il juge comme ' des performances solides en 2024 ', Louis Hachette Group se dit confiant dans la capacité de ses activités à conforter leurs positions de leaders sur leurs marchés respectifs.



Par ailleurs, le groupe prévoit de nouveau de distribuer au moins 85 % des dividendes reçus en tant qu'actionnaire de contrôle de Lagardère SA et seul actionnaire de Prisma Media.







Valeurs associées LOUIS HACHETTE GROUP 1,39 EUR Euronext Paris +1,01%