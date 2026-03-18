Louis Dreyfus, négociant en récoltes, affiche des bénéfices en baisse et des volumes en hausse pour 2025

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(Ajoute des détails sur les résultats, des commentaires sur la crise du Moyen-Orient, le contexte)

Le négociant agricole mondial Louis Dreyfus Company a enregistré une baisse de ses bénéfices annuels, tout en déclarant mercredi qu'il s'agissait de résultats résistants face à des défis géopolitiques, économiques et météorologiques persistants.

L'abondance de l'offre mondiale a pesé sur les prix des cultures de base comme le maïs et le soja au cours des deux dernières années et a érodé les bénéfices de groupes agroalimentaires comme LDC et ses rivaux américains ADM ADM.N , Bunge Global BG.N et Cargill.

LDC a déclaré que son bénéfice de base avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a atteint 1,83 milliard de dollars l'année dernière, contre 1,88 milliard de dollars en 2024.

Le bénéfice net du groupe a chuté à 653 millions de dollars, contre 726 millions de dollars.

"Les marchés ont été marqués par des crises géopolitiques persistantes, la mise en œuvre de nouveaux tarifs douaniers sur les flux commerciaux internationaux et les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance économique mondiale", a indiqué le groupe dans son rapport annuel.

Les volumes expédiés par le groupe ont augmenté de 10,6 % par rapport à l'année précédente, ce qui a permis aux ventes nettes d'atteindre 53,2 milliards de dollars, contre 50,6 milliards de dollars l'année précédente.

La croissance des volumes a été soutenue par le doublement des dépenses d'investissement, qui ont atteint 2 milliards de dollars, ce qui a permis d'augmenter les capacités, a indiqué la société.

La crise du Moyen-Orient n'a pas eu d'impact significatif sur les activités de LDC jusqu'à présent, a ajouté le groupe.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran a déstabilisé les marchés agricoles en créant des tensions dans l'approvisionnement en engrais et en menaçant d'augmenter les coûts agricoles par la hausse des prix des engrais et des carburants.