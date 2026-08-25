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Londres et Kiev s'allient dans l'IA militaire, 3 start-up britanniques lancent des projets pilotes
information fournie par Zonebourse 25/08/2026 à 11:18
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Le partenariat donnera pour la première fois à un pays étranger accès aux données de terrain de la plateforme ukrainienne Avengers AI Labs.

Le Royaume-Uni annonce la signature avec l'Ukraine d'un partenariat dans l'intelligence artificielle (IA), conclu à Kiev par le président Volodymyr Zelenskyy et le Premier ministre Andy Burnham.

Londres deviendra ainsi le premier partenaire international à accéder à Avengers AI Labs, dont les données issues de milliers de caméras et capteurs infrarouges déployés sur le champ de bataille servent à entraîner des modèles d'IA.

L'accord associera ingénieurs, universitaires, entreprises technologiques et experts militaires des 2 pays, avec un premier volet consacré à la défense et à la sécurité nationale.

3 start-up britanniques, Sintela, Mind Foundry et Skyral, participent déjà à des projets pilotes, notamment dans la surveillance par fibre optique assistée par IA et le développement de puces d'IA à faible consommation pour les drones, la robotique et les systèmes autonomes.

Ce partenariat s'inscrit dans l'accord de coopération sur 100 ans entre les 2 pays et intervient après que Londres a autorisé MBDA à divulguer des informations classifiées sur les composants britanniques du missile longue portée SCALP afin d'établir des lignes d'assemblage locales en Ukraine.

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