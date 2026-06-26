Lombard Odier & Alpha Japan renforcent leurs capacités en gestion d'actifs

(Zonebourse.com) - Le groupe Lombard Odier, gestionnaire de fortune et d'actifs mondial, et Alpha Japan LO am (AJLO), anciennement Alpha Japan Asset Advisors (AJAA), spécialiste des actions japonaises basé à Tokyo, ont conclu un accord de collaboration stratégique visant à rapprocher davantage leurs capacités respectives en matière de gestion d'actifs et de distribution.

Dans le cadre de cet accord, Alpha Japan LO am a adopté sa nouvelle raison sociale, reflétant l'ampleur et la profondeur de cette collaboration. Par ailleurs, Vincent Magnenat, limited partner du groupe Lombard Odier, siègera au Conseil d'administration d'Alpha Japan LO am en tant que représentant du groupe.

Fondée en 2007, Alpha Japan LO am gère plus de 1,17 milliard de francs suisses (1,5 milliard de dollars) d'actifs au travers de stratégies actions japonaises long-only et long/short. Sa stratégie phare, un portefeuille long-only à forte conviction et couvrant toutes les capitalisations, a été récompensée par plusieurs distinctions du secteur décernées par des tiers. Depuis 2007, Lombard Odier distribue cette stratégie phare auprès de ses clients en Suisse et dans toute l'Europe.

Collaboration stratégique pour une distribution réciproque

Au Japon, les licences d'Alpha Japan LO am permettront d'élargir la distribution des solutions globales de gestion d'actifs de Lombard Odier auprès des investisseurs institutionnels et des distributeurs wholesale, avec un accent sur l'investissement durable, les actifs privés et les stratégies systématiques. Cette collaboration soutient la croissance de Lombard Odier au Japon, dans un contexte de demande accrue pour des capacités d'investissement spécialisées et diversifiées à l'échelle mondiale.

En Europe et au Royaume-Uni, Lombard Odier assurera activement la distribution des stratégies actions japonaises primées d'Alpha Japan LO am. L'intérêt pour le Japon s'est renforcé parmi les investisseurs européens, à mesure que le poids du pays dans les marchés actions mondiaux a augmenté. Une allocation neutre représente désormais généralement 5 à 6% de l'exposition mondiale aux actions, incitant les investisseurs à réévaluer leur positionnement de long terme ainsi que leur sélection de gérants en actions japonaises.

Cette collaboration stratégique s'inscrit dans une dynamique récente, notamment avec la nomination en 2025 de Lombard Odier Investment Managers et d'AJAA par le Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR), le fonds de réserve public français pour les retraites, pour un mandat de 137 MCHF (150 millions d'euros) en actions japonaises décarbonées.

" Ce nouveau chapitre renforce notre engagement de longue date au Japon en combinant l'expertise d'investissement approfondie d'Alpha Japan avec les capacités de distribution européennes et d'investissement mondiales de Lombard Odier. Ensemble, nous renforcerons l'accès des investisseurs européens à une expertise de premier plan entièrement dédiée aux actions japonaises, tout en développant notre capacité à servir les institutions et les distributeurs japonais grâce à des solutions de gestion d'actifs différenciées dans les domaines de l'investissement durable, des actifs privés et des stratégies systématiques", a commenté Jean-Pascal Porcherot, associé-gérant du groupe Lombard Odier et co-responsable de Lombard Odier Investment Managers.

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