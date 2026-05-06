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Logitech en berne après sa publication trimestrielle
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 09:35

Logitech International recule de 4,2% en début de séance à Zurich, ne parvenant pas à satisfaire les investisseurs avec ses résultats au titre de son 4e trimestre 2025-2026, ni avec ses prévisions pour le trimestre en cours.

Pour les 3 derniers mois de son exercice 2025-2026, le fournisseur de périphériques informatiques dévoile un BPA ajusté en croissance de 22% à 1,13 USD et un bénéfice d'exploitation ajusté en augmentation de 25% à 167 MUSD.

Son chiffre d'affaires s'est accru de 7% à 1,09 MdUSD ( 3% en monnaie constante), sa CEO Hanneke Faber mettant en avant "un solide retour de la croissance dans les Amériques, ainsi qu'une accélération de la croissance dans le jeu vidéo".

"Les avancées rapides de l'IA font de cette période un moment unique pour innover et investir dans un avenir où le travail et le divertissement auront des formes différentes", poursuit la dirigeante en ce début d'exercice 2026-2027.

Bien que l'environnement opérationnel reste volatile, elle ajoute constater "une bonne dynamique dans le secteur", et anticipe, pour son 1er trimestre comptable, un bénéfice d'exploitation ajusté compris entre 195 et 215 MUSD.

En termes d'activité, Logitech table pour le trimestre en cours sur un chiffre d'affaires compris entre 1,19 et 1,215 MdUSD, impliquant une croissance en rythme annuel de 4% à 6%, dont 2% à 4% à taux de change constants.

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