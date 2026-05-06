Logitech en berne après sa publication trimestrielle
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 09:35
Pour les 3 derniers mois de son exercice 2025-2026, le fournisseur de périphériques informatiques dévoile un BPA ajusté en croissance de 22% à 1,13 USD et un bénéfice d'exploitation ajusté en augmentation de 25% à 167 MUSD.
Son chiffre d'affaires s'est accru de 7% à 1,09 MdUSD ( 3% en monnaie constante), sa CEO Hanneke Faber mettant en avant "un solide retour de la croissance dans les Amériques, ainsi qu'une accélération de la croissance dans le jeu vidéo".
"Les avancées rapides de l'IA font de cette période un moment unique pour innover et investir dans un avenir où le travail et le divertissement auront des formes différentes", poursuit la dirigeante en ce début d'exercice 2026-2027.
Bien que l'environnement opérationnel reste volatile, elle ajoute constater "une bonne dynamique dans le secteur", et anticipe, pour son 1er trimestre comptable, un bénéfice d'exploitation ajusté compris entre 195 et 215 MUSD.
En termes d'activité, Logitech table pour le trimestre en cours sur un chiffre d'affaires compris entre 1,19 et 1,215 MdUSD, impliquant une croissance en rythme annuel de 4% à 6%, dont 2% à 4% à taux de change constants.
Valeurs associées
|79,120 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-1,27%
A lire aussi
-
L'Ukraine a accusé mercredi Moscou d'avoir violé un cessez-le-feu déclaré unilatéralement par Kiev en frappant le pays dans la nuit avec une centaine de drones, au lendemain de la mort de près de 30 civils dans des frappes russes. La Russie a ignoré l'appel de ... Lire la suite
-
La Nouvelle-Zélande, célèbre pour ses paysages verdoyants et sa biodiversité, voit son gouvernement attaqué en justice par des associations environnementales qui l'accusent de recourir à la "pensée magique" plutôt que d'adopter des mesures concrètes contre le changement ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris, comme les autres marchés mondiaux, laisse libre cours mercredi à son goût pour le risque et le gain avec des espoirs de détente au Moyen-Orient. A 11h, l'indice CAC 40 progressait de 2,4%. Les investisseurs avaient déjà fait preuve d'optimisme ... Lire la suite
-
Dans ce nouveau numéro de 100% ETF, on découvre les ETF iShares les plus achetés chez BoursoBank au premier trimestre 2026. Un palmarès dominé par des produits très populaires... mais aussi d'autres moins connus. Arnaud Gihan, responsable de la distribution France ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer