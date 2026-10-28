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Logitech dévisse après la publication de ses résultats du 2e trimestre comptable
information fournie par AOF 28/10/2026 à 11:33

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(Zonebourse.com) - Logitech International dévisse de 10%, à 82,8 CHF, à Zurich, le fournisseur de périphériques informatiques n'ayant pas convaincu les investisseurs avec un BPA non GAAP en hausse de seulement 4%, à 1,51 USD, au titre du 2e trimestre de son exercice 2027.

Toujours en données non GAAP, son résultat opérationnel a stagné ( 0,4%), à 231 MUSD, et sa marge brute s'est améliorée de 1,4 point, à 45,2%, pour un chiffre d'affaires de 1,22 MdUSD, en hausse de 3% en dollars et de 2% à taux de change constants.

"Nous avons enregistré notre 11e trimestre consécutif de croissance et lancé 19 nouveaux produits en vue du trimestre des fêtes de fin d'année", met en avant sa CEO Hanneke Faber. "La croissance dans les Amériques, la collaboration vidéo et les jeux vidéo a soutenu la progression de notre chiffre d'affaires. Nos priorités stratégiques et notre discipline opérationnelle continuent de porter leurs fruits."

Logitech rappelle toutefois que l'un de ses fournisseurs de semi-conducteurs a été confronté à un incident grave dans son usine de production, entraînant sa fermeture fin juin. L'usine a rouvert en septembre et a commencé à augmenter progressivement sa production. Bien que sa capacité actuelle demeure inférieure aux besoins du groupe, celui-ci prévoit un retour à pleine capacité d'ici la fin de l'année civile.

Pour son 3e trimestre comptable, Logitech anticipe un résultat opérationnel non GAAP compris entre 220 et 255 MUSD, ainsi qu'un chiffre d'affaires compris entre 1 360 et 1 430 MUSD, soit une évolution comprise entre -4% et 1% en dollars et entre -5% et 0% à taux de change constants.

"Logitech a fait preuve d'une résilience remarquable ce trimestre face aux récentes perturbations chez ses fournisseurs. La forte dynamique dans les Amériques, les périphériques haut de gamme et la collaboration vidéo a permis de préserver ses parts de marché malgré les vents contraires en Europe et en Asie", estime Baader Europe, qui maintient néanmoins sa recommandation "réduire", avec un objectif de cours de 83,4 CHF.

"Si les hausses stratégiques des prix ont renforcé les marges brutes, des dépenses importantes en marketing et en développement ont érodé les gains opérationnels. La crise immédiate a été évitée avec succès, mais la montée des pressions sur les coûts continue de mettre à l'épreuve l'efficacité globale de l'entreprise", prévient le bureau d'études.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/10/2026 à 11:33:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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