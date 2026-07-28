Logitech dépasse les prévisions grâce au remboursement des droits de douane américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et de paragraphes de contexte (4 à 12) par John Revill

Logitech International LOGN.S a annoncé mardi un chiffre d’affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux prévisions, grâce notamment à un important remboursement des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump.

Le fabricant suisse-américain de souris d'ordinateur, de claviers et de casques a annoncé un résultat d'exploitation ajusté non conforme aux normes GAAP de 290 millions de dollars pour le trimestre clos fin juin, en hausse de 44% par rapport à l'année précédente et bien au-delà des prévisions des analystes, qui tablaient sur 209 millions de dollars.

Ces résultats ont été stimulés par un remboursement de droits de douane de 61 millions de dollars concernant des produits fabriqués en Chine, au Vietnam, en Malaisie, au Mexique, en Thaïlande et à Taïwan, puis expédiés vers les États-Unis, le plus grand marché de Logitech.

Les entreprises américaines cherchent à récupérer jusqu’à 166 milliards de dollars de droits de douane après que les tribunaux ont estimé que les droits imposés par Trump l’année dernière avaient été perçus illégalement et devaient être remboursés.

Même en excluant ce remboursement, le bénéfice de Logitech pour le premier trimestre de son exercice fiscal a augmenté de 14% par rapport à l’année précédente.

Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 7% pour atteindre 1,23 milliard de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 1,20 milliard de dollars, selon un consensus de Visible Alpha.

Logitech a indiqué constater une forte demande pour ses produits de gaming, ses périphériques de pointage et ses équipements de visioconférence, une dynamique qui devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année.

Toutefois, la société a averti qu’un arrêt temporaire de l’usine d’un fournisseur de semi-conducteurs entraînerait une baisse du chiffre d’affaires d’environ 20 millions de dollars au deuxième trimestre et pouvant atteindre 200 millions de dollars au troisième trimestre.

Logitech n’a pas identifié ce fournisseur ni révélé la cause de cette interruption. La société a précisé que le composant concerné n’était utilisé que dans certains de ses produits et qu’elle recherchait d’autres fournisseurs. Elle prévoit que ce problème sera résolu d’ici début 2027.

Elle a également indiqué qu’elle tablait toujours sur une marge bénéficiaire annuelle se situant dans le haut de sa fourchette cible de 15% à 18%, grâce à une réorientation de ses ventes vers des produits non affectés et des catégories à plus forte marge.

Comme à son habitude, Logitech n’a pas fourni de prévisions pour l’ensemble de l’exercice. Elle prévoit un chiffre d’affaires compris entre 1,185 milliard et 1,220 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, soit une croissance de 0% à 3%, en tenant compte de l’impact de la rupture d’approvisionnement.

La société table sur un résultat d'exploitation non-GAAP compris entre 185 millions et 210 millions de dollars pour ce trimestre.