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Logiciels de forage : Halliburton rachète le norvégien Keystone
information fournie par Zonebourse 03/11/2026 à 15:37

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Halliburton a annoncé le rachat de Keystone AS, une entreprise norvégienne qui conçoit des logiciels pour préparer et réaliser des forages. Ce rachat permet au prestataire américain de services de muscler son offre d'outils numériques pour le forage grâce à des logiciels boostés à l'intelligence artificielle, qui font le pont entre ce qui est prévu au bureau et ce qui se passe concrètement sur la plateforme pétrolière.

Cette acquisition vient compléter les programmes que l'entreprise américaine utilise déjà, comme son application de forage numérique et ses outils de gestion d'actifs.

Keystone propose des solutions pour toutes les étapes d'un puits : préparation technique, gestion du matériel, suivi des opérations sur place, logistique et bilans d'activité. Ses outils principaux sont SmartHUB (une passerelle pour relier différents programmes entre eux), OPEN (un outil pour planifier et suivre les étapes du forage) et RMS (une plateforme pour piloter les opérations directement sur la plateforme). Ensemble, ces programmes permettent de connecter facilement les équipes au bureau avec celles sur le terrain.

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