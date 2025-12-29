LOGIC INSTRUMENT : Logic Instrument : sa filiale américaine Glacier Computer transforme les opérations d'un leader de la chimie au Midwest

Igny, le 29 décembre 2025 - Logic Instrument, ( ALLOG - FR0000044943) , acteur européen reconnu dans la conception et distribution de systèmes informatiques robustes destinés aux environnements exigeants accompagne un important fabricant de produits chimiques du Midwest des Etats-Unis dans sa transformation digitale majeur via sa filiale américaine, Glacier Computer,

En finir avec le papier : Un impératif d'efficacité et de précision

Face à des processus reposant encore sur des supports papier et des saisies manuelles, le fabricant rencontrait deux défis majeurs : un suivi imprécis des produits chimiques utilisés en production et une gestion de la maintenance lente et sujette aux erreurs.

Pour moderniser ces opérations critiques, Glacier Computer a déployé une solution mobile complète combinant matériel de pointe et configuration sur mesure :

Tablettes durcies Getac ZX10 (Android) pour les techniciens de maintenance.

Terminaux portables Zebra 9450 pour la gestion de l'entrepôt.

Services de pré-configuration : Glacier a livré les terminaux prêts à l'emploi, avec applications et images systèmes préinstallés.

Des résultats immédiats sur le terrain

Le passage du papier au numérique a déclenché une transformation visible dès les premières semaines d'utilisation :

Visibilité en temps réel : Une gestion précise des pièces détachées et des stocks de produits chimiques. Maintenance connectée : Les ordres de mission numériques remplacent les journaux papier, tandis que les appels vidéo via Microsoft Teams permettent une assistance technique instantanée sur le terrain. Réduction drastique des erreurs : La suppression de la saisie manuelle a considérablement amélioré la qualité des données opérationnelles.

L'impact de cette transition numérique est déjà salué par les équipes locales : « Nous sommes une meilleure équipe avec ces appareils » , a déclaré la direction du département Maintenance du client.

Alors qu'une analyse quantitative complète est prévue pour le premier trimestre 2026, l'entreprise anticipe déjà un retour sur investissement (ROI) élevé, porté par une réduction des temps d'arrêt et une accélération des flux de travail.

Contact : Loïc Poirier, PDG Logic Instrument, poirier@archos.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG). Récemment avec l'acquisition d'Elexo, spécialisé en défense, d'Artic Distribution, de Glacier Computer et de Distrame, LOGIC INSTRUMENT a complété son offre produit et le déploiement de ses marchés verticaux, notamment dans la défense. Sites web: www.logic-instrument.com - www.elexo.fr – www.arcticsytems.com - https://www.distrame.fr