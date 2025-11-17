LOGIC INSTRUMENT : Logic Instrument : acquisition de DISTRAME SAS, Leader des solutions Tests et Mesures, Défense et Industrie. LOGIC INSTRUMENT vise désormais un chiffre d'affaires de 100 M EUR en 2027

Igny, 17 novembre 2025

Logic Instrument ( ALLOG - FR0000044943) annonce l'acquisition de 100% du capital et des droits de vote de la société DISTRAME SAS (« DISTRAME ») auprès de la société Financière de Participation Auboise (« FPA »). DISTRAME réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 26M€ , un résultat net positif depuis plusieurs années et dispose d' une trésorerie nette positive .

Depuis 45 ans, DISTRAME est un acteur majeur français dans le domaine de l'instrumentation, des tests et mesures, et des solutions connectées . L'entreprise accompagne les professionnels de la défense , de l'industrie, de l'énergie, du bâtiment et de l'enseignement à travers une offre complète d'équipements et de services à forte valeur ajoutée.

Spécialiste reconnu d e la distribution et intégration d'appareils de mesure — physiques, électriques et électroniques —, DISTRAME propose également des solutions globales intégrant la métrologie , la location et maintenance , la formation technique , ainsi que des audits et conseils pour garantir la performance et la fiabilité des installations de ses clients.

Résolument tournée vers l'innovation, DISTRAME développe des solutions connectées et IoT destinées au suivi énergétique et à la supervision des infrastructures , permettant l'optimisation de la consommation.

Certifiée ISO 9001 :2015 , DISTRAME inscrit ses actions dans une démarche qualité et RSE continue, plaçant la satisfaction client, la maîtrise technologique et la responsabilité environnementale au cœur de sa stratégie de développement.

Perspectives : une nouvelle dimension pour LOGIC INSTRUMENT

Avec l'intégration des activités de DISTRAME, LOGIC INSTRUMENT aborde une nouvelle phase de développement et se fixe pour objectif d'atteindre, d'ici moins de deux ans, les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires , en s'imposant comme un acteur de référence des solutions mobiles souveraines dédiées à la défense , à l'industrie , à l'énergie et à la recherche .

Cette dynamique repose sur de nouvelles compétences clés , notamment dans les solutions de test et de mesure , les services de métrologie , ainsi que dans les technologies d'efficacité énergétique , renforçant ainsi la complémentarité des expertises entre les deux entités.

LOGIC INSTRUMENT ouvre ainsi un nouveau segment de marché , connexe et complémentaire , tourné vers les grandes organisations en infrastructures et en recherche , telles qu'EDF, RTE, ONERA ou encore le CNRS et complète également son offre pour la Défense dans le segment Test et Mesure.

Enfin, des effets de leviers puissants viennent soutenir cette trajectoire de croissance : une offre enrichie de produits et de solutions pour les clients existants des deux sociétés, un maillage territorial renforcé grâce à une équipe d' ingénieurs commerciaux de proximité, et une capacité accrue à répondre aux appels d'offres publics.

Modalités et calendrier de l'opération

L'acquisition de 100% des actions de DISTRAME est réalisée pour un montant de 2.700.000 euros en contrepartie de l'émission de 1.636.363 actions nouvelles LOGIC INSTRUMENT au profit de FPA.

FPA procèdera, dans un délai maximum de 6 mois, à la cession sur le marché Euronext Growth Paris des 1.636.363 actions nouvelles avec l'assistance d'un broker, lequel sera chargé d'exécuter ces ordres de cession selon sa politique de meilleure exécution (« ordre soignant »). A l'expiration de ce délai de 6 mois, si le produit de cession total des actions LOGIC INSTRUMENT perçu par FPA excède 2.700.000 euros, FPA sera tenu de reverser le montant excédant 2.700.000 euros à LOGIC INSTRUMENT. Dans le cas contraire, LOGIC INSTRUMENT sera tenu de verser tout montant de manière à permettre à FPA de percevoir in fine un montant de 2.700.000 euros net dans le cadre de l'opération.

L'émission des 1.636.363 actions nouvelles a été décidée par le conseil d'administration de LOGIC INSTRUMENT réuni le 17 novembre 2025, sur le fondement de la résolution n°14 de l'assemblée générale des actionnaires du 19 mai 2025.

Les actions nouvelles ont été émises à un prix d'émission de 1,65 euro par action (correspondant au cours de bourse de clôture de l'action du 13 novembre 2025). Les actions nouvelles ainsi émises représentent 17,47% du capital de LOGIC INSTRUMENT (avant émission). Ces modalités de règlement du prix d'acquisition permettent de préserver la trésorerie du groupe dans un contexte de croissance de l'activité, tout en représentant un niveau de dilution mesuré.

A l'issue du règlement-livraison desdites actions, lequel est prévu le 19 novembre 2025, le capital de LOGIC INSTRUMENT sera réparti tel que précisé en Annexe 1.

A titre d'illustration, un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société au 17 novembre 2025 détiendra 0,85% du capital social à l'issue de l'émission des 1.636.363 actions nouvelles dans le cadre de cette opération.

L'émission des 1.636.363 actions nouvelles n'a pas donné lieu à l'approbation d'un prospectus par l'Autorité des marchés financiers.

Facteurs de risque

L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité, lesquels sont présentés dans le Rapport sur le gouvernement d'entreprise 2024 disponible sur le site Internet de la Société. La survenance de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société. Il n'a pas été identifié de risques majeurs nouveaux relatifs à la Société et son activité depuis la publication du Rapport sur le gouvernement d'entreprise 2024.

Par ailleurs, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques suivants spécifiques à l'opération :

le prix de marché des actions de la Société peut fluctuer et devenir inférieur au prix de souscription des actions émises dans le cadre de l'opération ;

la volatilité et la liquidité des actions de la Société peuvent fluctuer de manière significative ;

des ventes d'actions de la Société (notamment par FPA) peuvent avoir lieu sur le marché et avoir un impact négatif sur le prix de marché de son action ; et

les actionnaires de la Société pourraient subir une dilution potentiellement significative résultant d'éventuelles augmentations de capital futures de la Société.

Contact : Loïc Poirier, PDG Logic Instrument, poirier@archos.com

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG) . Récemment avec l'acquisition d'Elexo, spécialisé en défense, d'Artic Distribution et de Glacier Computer, LOGIC INSTRUMENT a complété son offre produit et le déploiement de ses marchés verticaux, notamment dans la défense. Site web: www.logic-instrument.com - www.elexo.fr , www.arcticsytems.com

ANNEXE 1

A l'issue du règlement-livraison des 1.636.363 actions nouvelles, le capital social et les droits de vote de LOGIC INSTRUMENT seront répartis comme suit :

Actions % Droits de vote % ARCHOS SA 2 199 999 19,99% 4 399 998 32,35% Loic POIRIER 400 000 3,64% 800 000 5,88% FPA 1 636 363 14,87% 1 636 363 12,03% Flottant 6 766 416 61,50% 6 766 416 49,74% Total 11 002 778 100,00% 13 602 777 100,00%