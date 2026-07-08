LOGIC INSTRUMENT : 104 % de croissance au premier semestre 2026

Igny le 8 juillet 2026 - Logic Instrument ( ALLOG – FR0000044943 ), acteur européen reconnu dans la conception et la distribution de systèmes informatiques robustes destinés à la défense et aux environnements exigeants, annonce un chiffre d'affaires de 39,5M€ pour le premier semestre 2026, en croissance de 104% par rapport au 1 er semestre 2025.

Non audité en M€ 1 er Semestre 2026 1 er Semestre 2025 Variance en M€ Variance en % Chiffre d'affaires 39,5 M€ 19,3 M€ + 20,2M€ +104%

Cette croissance exceptionnelle est portée notamment par le secteur de la défense.

L'exercice 2026 sera l'année où le groupe Logic Instrument concretisera les fruits de sa stratégie adoptée en 2023, à savoir devenir un acteur de référence dans les solutions mobiles et ultra durcies, contrôleurs de drone, appareils de test et mesure, au service de la défense et de l'industrie européenne.

Le chiffre d'affaires 2026 reste attendu à plus de 75 M€ avec une rentabilité améliorée sur l'exercice.

Pour rappel, la société a remporté l'appel d'offre de l'OTAN via sa centrale d'achat NSPA pour les solutions mobiles pour 3 ans et le chiffre d'affaires attendu est très significatif. La première commande a été livrée fin juin 2026.

Des axes stratégiques créateurs de valeur

Souveraineté : projets Défense à forte valeur ajoutée

Certification Tempest : Le site industriel de l'Essonne est opérationel et obtiendra ses premières certifications produits dès septembre 2026.

: Le site industriel de l'Essonne est opérationel et obtiendra ses premières certifications produits dès septembre 2026. Innovation technologique : Le Groupe prévoit le lancement d'une carte embarquée souveraine et générique au premier trimestre 2027.

Une structure dimensionnée pour les marchés publics de grande envergure

Dynamique commerciale : Poursuite des succès auprès de la DGA et du Commissariat au Numérique de la Défense avec le contrat MASTOC.

: Poursuite des succès auprès de la DGA et du Commissariat au Numérique de la Défense avec le contrat MASTOC. Déploiement international : Exécution du contrat de solutions mobiles pour l'OTAN sur la période 2026-2029. Accélération des contrats Défense en Allemagne, notamment en partenariat avec Rheinmetall.

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3. Un modèle économique équilibré et synergique : Constructeur, Intégrateur et Distributeur

Déploiement de projets R&D ambitieux pour le secteur de la Défense (tels que le contrôle de l'intégrité des cartes électroniques et des logiciels).

Montée en puissance des solutions à forte valeur ajoutée et hautement sécurisées (produits certifiés Tempest).

Enrichissement et qualification d'un panel unique de fournisseurs stratégiques dédiés à la guerre électronique et aux drones.

Contact : Loïc Poirier, PDG Logic Instrument, poirier@archos.com

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A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG) . Récemment avec l'acquisition d'Elexo, spécialisé en défense, d'Artic Distribution, de Glacier Computer et de Distrame, LOGIC INSTRUMENT a complété son offre produit et le déploiement de ses marchés verticaux, notamment dans la défense. Sites web: www.logic-instrument.com - www.elexo.fr – www.arcticsytems.com - https://www.distrame.fr