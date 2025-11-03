 Aller au contenu principal
Loews : hausse des bénéfices au troisième trimestre
information fournie par AOF 03/11/2025 à 14:49

(AOF) - Loews a déclaré un bénéfice net de 504 millions de dollars, soit 2,43 dollars par action, au troisième trimestre 2025. Il est en hausse par rapport au troisième trimestre 2024 : 401 millions de dollars, soit 1,82 dollar par action. Concernant sa filiale d'assurance de biens immobiliers et accidents, CNA Financial, sur ce trimestre, le bénéfice net attribuable ressort à 371 millions de dollars, soit une augmentation de 43% sur un an grâce à l'amélioration des résultats techniques en assurance dommages, due à la baisse des pertes catastrophes naturelles.

Sur ce troisième trimestre, en glissement annuel, les revenus ont augmenté : 4,671 milliards de dollars, contre 4,466 milliards de dollars un an avant à la même période.

Valeurs associées

LOEWS
99,545 USD NYSE 0,00%
