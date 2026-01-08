 Aller au contenu principal
Lockheed Martin, via sa filiale Derco, décroche un contrat de logistique pour le C-130
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 14:19

La filiale de Lockheed Martin renforce son partenariat avec l'agence logistique de la défense américaine pour optimiser la disponibilité des pièces de rechange du célèbre avion de transport militaire.

Lockheed Martin fait savoir que sa filiale Derco a remporté le contrat de Logistique Axée sur la Performance (LAP) pour les consommables aéronautiques du C-130, attribué par l'Agence Logistique de la Défense (ALD) des Etats-Unis.

L'objectif principal est d'accélérer la préparation aux missions en garantissant une haute disponibilité du matériel et des pièces de rechange pour le Hercules C-130, un pilier de l'aviation militaire depuis plus de 70 ans.

Dans le cadre de cet accord, Derco assurera des services critiques tels que la prévision de la demande, la gestion des stocks, l'entreposage et le support technique.

"L'attribution de ce contrat témoigne de l'excellente relation de travail entre l'ALD et Lockheed Martin ainsi que de notre engagement commun envers l'innovation et l'excellence", a déclaré Kathy Medalle, présidente et directrice générale de Derco.

Lockheed Martin gagne 8% en préouverture à Wall Street, alors que Donald Trump a annoncé hier une hausse de l'ordre de 50% du budget de défense des Etats-Unis entre 2026 et 2027.

