Lockheed Martin, via sa filiale Derco, décroche un contrat de logistique pour le C-130
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 14:19
Lockheed Martin fait savoir que sa filiale Derco a remporté le contrat de Logistique Axée sur la Performance (LAP) pour les consommables aéronautiques du C-130, attribué par l'Agence Logistique de la Défense (ALD) des Etats-Unis.
L'objectif principal est d'accélérer la préparation aux missions en garantissant une haute disponibilité du matériel et des pièces de rechange pour le Hercules C-130, un pilier de l'aviation militaire depuis plus de 70 ans.
Dans le cadre de cet accord, Derco assurera des services critiques tels que la prévision de la demande, la gestion des stocks, l'entreposage et le support technique.
"L'attribution de ce contrat témoigne de l'excellente relation de travail entre l'ALD et Lockheed Martin ainsi que de notre engagement commun envers l'innovation et l'excellence", a déclaré Kathy Medalle, présidente et directrice générale de Derco.
Lockheed Martin gagne 8% en préouverture à Wall Street, alors que Donald Trump a annoncé hier une hausse de l'ordre de 50% du budget de défense des Etats-Unis entre 2026 et 2027.
Valeurs associées
|496,820 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
L'armée syrienne pilonne jeudi après-midi les quartiers kurdes d'Alep, après avoir autorisé les civils à évacuer, au troisième jour des violences dans la grande ville du nord de la Syrie. Les affrontements pourraient prendre une dimension régionale, la Turquie ... Lire la suite
-
Le déficit commercial des Etats-Unis a continué à se réduire au mois d'octobre, pour atteindre son niveau le plus bas depuis juin 2009, sous l'effet conjugué d'une hausse des exportations et une baisse des importations, selon les données publiées jeudi par le département ... Lire la suite
-
Les actionnaires du spécialiste des paiements Worldline ont approuvé jeudi une augmentation de capital de 500 millions d'euros, qui doit permettre au groupe de mettre en œuvre un plan destiné à relancer sa croissance et redresser ses finances. Les 13 résolutions ... Lire la suite
-
Castel, géant international du vin et des boissons, fait l'objet d'un conflit entre son directeur général et la famille du fondateur Pierre Castel (99 ans), qui a tenté jeudi de révoquer le dirigeant, sans succès pour l'heure. Une assemblée générale extraordinaire ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer