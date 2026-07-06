Lockheed Martin va racheter Ultra Maritime pour 3,45 milliards de dollars

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Lockheed Martin LMT.N va racheter la société de défense navale Ultra Maritime à la société de capital-investissement Advent pour 3,45 milliards de dollars, renforçant ainsi son portefeuille alors que la demande mondiale en technologies militaires est en forte hausse.

Une fois la transaction finalisée, annoncée lundi, Ultra Maritime intégrera la division « Rotary and Mission Systems » de Lockheed, qui a enregistré un chiffre d’affaires de 17,3 milliards de dollars en 2025 et emploie 35 000 personnes à travers le monde.

Les conflits persistants en Ukraine et au Moyen-Orient, ainsi que la demande de budget de défense de 1 500 milliards de dollars formulée par le président américain Donald Trump pour 2027, font grimper la demande en armement et en technologies militaires, poussant les sous-traitants du secteur de la défense à étendre leurs capacités.

Ultra Maritime, spécialisée dans les technologies de lutte anti-sous-marine et de défense sous-marine, fait partie de Cobham Ultra — société créée après le rachat par Advent de l’entreprise aérospatiale britannique Cobham en 2020, puis fusionnée avec Ultra Electronics à la suite de son rachat en 2022.

Lockheed a déclaré que la présence internationale d’Ultra Maritime et son portefeuille de technologies de lutte anti-sous-marine exportables, notamment les systèmes de détection par sonar naval, viendront compléter et élargir ses solutions sonares existantes.

Plus tôt cette année, Ultra Maritime a obtenu un contrat de développement de la part de la Marine américaine pour son leurre acoustique sous-marin, conçu pour protéger les navires ou les sous-marins contre les torpilles.

En 2025, Ultra Maritime a annoncé un partenariat avec Anduril Industries pour faire progresser la détection océanique autonome, ainsi qu’avec General Atomics Aeronautical Systems pour développer des capacités de lutte anti-sous-marine aériennes sans pilote.