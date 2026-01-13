Lockheed Martin livre un 350e hélicoptère MH-60R à l'US Navy, le titre décolle
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 16:05
Lors d'une cérémonie à Owego (Etat de New York), Lockheed Martin a livré le 350e hélicoptère MH-60R à l'escadrille de remplacement de la flotte de frappe maritime (HSM) 41.
Ce modèle, présenté comme "la plateforme de Lutte Anti-Sous-Marine (LASM) la plus avancée au monde", intègre des capteurs de pointe et des systèmes de mission en réseau. Ali Ruwaih, vice-président des systèmes maritimes, a souligné que cet appareil "restera une composante critique des opérations mondiales de lutte anti-sous-marine pour les décennies à venir".
Outre ses capacités de détection, le "Romeo" a récemment prouvé son efficacité au combat en neutralisant des drones et des embarcations hostiles en mer Rouge et dans le golfe d'Aden.
Grâce à une architecture électronique ouverte permettant des mises à jour technologiques rapides, sa durée de vie opérationnelle est prévue jusqu'aux années 2050. Avec plus d'un million d'heures de vol cumulées, ce programme bénéficie d'une base installée solide incluant l'Australie, l'Arabie saoudite et l'Inde, garantissant une activité de production et de maintenance soutenue à long terme.
Lockheed Martin gagne près de 1,8% peu après l'ouverture de Wall Street, portant son gain depuis le début de l'année à quelque 15%.
Valeurs associées
|561,690 USD
|NYSE
|+1,92%
