Lockheed Martin franchit une étape clé avec le vol d'un nouveau missile intercepteur
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 10:11
Lockheed Martin a annoncé le succès du premier test en vol de son Intercepteur de courte portée de nouvelle génération (NGSRI) sur le polygone de tir de White Sands (Nouveau-Mexique). Ce jalon confirme la maturité des sous-systèmes de l'engin, développé en seulement 26 mois.
Conçu pour contrer les systèmes aériens sans pilote (UAS), ainsi que les voilures fixes et tournantes, le NGSRI doublerait, dans certains cas, les capacités du système précédent. Le groupe mise sur une architecture système ouverte et l'intégration de l'intelligence artificielle pour assurer la modularité de l'arme.
"Le succès de ce premier test en vol témoigne de l'agilité de notre équipe et de notre volonté de fournir des capacités critiques selon un calendrier accéléré", a déclaré Chris Murphy, responsable du développement commercial.
Ce programme souligne la capacité de l'entreprise à transformer un concept en solution opérationnelle de manière rapide et abordable pour répondre aux menaces émergentes.
Lockheed Martin a terminé en hausse de 1,3% hier à New York et signe une progression de plus de 15% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|558,290 USD
|NYSE
|+1,30%
A lire aussi
-
Après une année 2024 décevante, la Bourse de Paris a surpris par sa solidité en 2025. Porté par la résilience de ses grands groupes, son indice phare a progressé de plus de 10%, en dépit d'un contexte géopolitique et politique particulièrement dégradé. Le CAC 40 ... Lire la suite
-
Les chaînes du groupe M6 et les contenus de sa plateforme de streaming M6+ sont diffusés depuis mercredi sur Prime Video, le service de vidéo à la demande d'Amazon, en vertu d'un accord annoncé par les deux entreprises. Le groupe public France Télévisions avait ... Lire la suite
-
Le géant pétrolier britannique BP, en pleine révolution interne après être largement revenu sur une ambitieuse stratégie climatique, a prévenu mercredi que ses résultats seraient plombés par une charge de plusieurs milliards de dollars liée à la transition énergétique. ... Lire la suite
-
Dès le début de l'année 2026, le cours de l'or (mais aussi de l'argent) a battu des records absolus. Pourquoi un tel appétit pour l'or de la part des investisseurs ? Comment cet actif, qui ne produit aucun intérêt, dividendes ou loyers, peut-il autant séduire ? ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer