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Lockheed Martin et Rheinmetall vont produire conjointement des missiles ATACMS en Allemagne
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 11:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise américaine de défense Lockheed Martin LMT.N et l'allemande Rheinmetall RHMG.DE ont signé mardi un protocole d'accord visant à produire conjointement des missiles ATACMS en Allemagne, une initiative qui marquerait la première fabrication de ce missile balistique à courte portée en dehors des États-Unis.

Dans un communiqué commun, les deux entreprises ont déclaré que cet accord, soutenu par les gouvernements américain et allemand, constituait une étape vers la création d’une coentreprise visant à établir un pôle européen dédié à la fabrication, à l’intégration et à la distribution de missiles ATACMS destinés aux membres de l’OTAN et aux pays alliés.

Ces missiles guidés seront fabriqués dans l’usine d’artillerie de Rheinmetall à Unterlüs, dans le nord de l’Allemagne, a déclaré Armin Papperger, président du directoire de Rheinmetall.

Ce protocole d’accord, signé lors d’un forum industriel de l’OTAN en marge du sommet de l’alliance à Ankara, reflète les efforts déployés par les États-Unis et leurs alliés européens pour renforcer leurs capacités industrielles de défense et reconstituer leurs stocks d’armes, mis à rude épreuve par les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.

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