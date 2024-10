Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin:contrat de 113M$ pour la guerre électronique information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 17:15









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir reçu un contrat de 113 millions de dollars en provenance du 'Naval Sea Systems Command' pour la production en série des systèmes AN/SLQ-32(V)6 et AN/SLQ-32C(V)6 du Surface Electronic Warfare Improvement Program (SEWIP) Block 2.



Ces systèmes sont conçus pour détecter, identifier et surveiller les menaces électroniques, jouant un rôle crucial dans les opérations de guerre électronique.



Ce contrat, qui combine des achats pour la Marine américaine et le gouvernement du Japon dans le cadre du programme de ventes militaires étrangères, marque la première vente internationale de ce système de guerre électronique embarqué.



Le travail lié à ce contrat sera réalisé à Liverpool, New York, et à Lansdale, Pennsylvanie, avec une achèvement prévu d'ici octobre 2026.







Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 550,37 USD NYSE -0,85%