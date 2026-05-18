Lockheed Martin choisi pour les futurs sous-marins nucléaires australiens

Le groupe américain renforcera son implantation industrielle en Australie dans le cadre du contrat dit "AUKUS" avec l'intégration des systèmes de combat des futurs sous-marins Virginia.

Lockheed Martin annonce avoir été sélectionné comme partenaire privilégié pour l'intégration des systèmes de combat de la future flotte australienne de sous-marins nucléaires de classe Virginia. Le projet s'inscrit dans le cadre du partenariat de sécurité trilatéral AUKUS entre l'Australie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

Le groupe fournira des capacités d'intégration technologique, de formation et de soutien opérationnel afin d'assurer l'interopérabilité complète avec les systèmes de l'US Navy. Lockheed Martin prévoit également de développer une main-d'oeuvre locale capable d'assurer la maintenance et les futures mises à niveau des systèmes de combat.

En coopération avec l'Australian Submarine Agency et l'Australian Submarine Corporation, l'entreprise adoptera une approche progressive pour soutenir les sous-marins déployés en Australie avant l'arrivée des premiers bâtiments dans les années 2030.

"Nous sommes déterminés à fournir cette capacité essentielle en partenariat avec les forces armées australiennes et l'industrie locale", a déclaré Stephanie Hill, présidente de la division Rotary and Mission Systems de Lockheed Martin.

Le groupe emploie déjà 140 personnes en Australie pour soutenir la flotte de destroyers Hobart et le programme de frégates Hunter.