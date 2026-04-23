Lockheed Martin : baisse du bénéfice au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions de l'entreprise de défense Lockheed Martin LMT.N chutent de 5,5 % à 525,17 $ avant le marché

** L'entreprise invoque des coûts élevés et un ralentissement de la production sur certains programmes pour expliquer la baisse de son bénéfice au 1er trimestre

** Le bénéfice de l'unité aéronautique de LMT a été affecté par les retards des avions F-16 et C-130

** Les ventes de l'activité systèmes rotatifs et de mission ont baissé de 8 % au premier trimestre

** L'entreprise est confrontée à des pressions inflationnistes sur les coûts, à des tarifs douaniers et à des dépenses accrues dans le cadre de programmes à prix fixe négociés il y a plusieurs années

** Bénéfice trimestriel de 6,44 dollars par action, contre 7,28 dollars un an plus tôt

** L'objectif de prix médian des 25 analystes couvrant le titre est de 665,00 $, tandis que leur recommandation moyenne est de "conserver" - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions LMT ont augmenté de 14,8% cette année, surpassant la hausse de 4,3% de l'indice S&P 500 .SPX