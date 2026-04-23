Lockheed Martin affiche un bénéfice trimestriel en baisse à cause des retards

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(Suppression du texte superflu au paragraphe 3) par Mike Stone et Aishwarya Jain

Lockheed Martin LMT.N a annoncé jeudi un bénéfice inférieur à celui du premier trimestre, les coûts élevés des contrats à prix fixe et les ralentissements de la production sur certains programmes ayant réduit la capacité du géant de la défense à profiter de l'envolée de la demande.

Les actions de la société ont chuté de 4,3 % dans les échanges avant bourse.

Lockheed est aux prises avec des pressions sur les coûts dues à l'inflation, aux tarifs douaniers et à l'augmentation des dépenses liées aux programmes à prix fixe négociés il y a plusieurs années.

Le bénéfice du premier trimestre du plus grand segment de Lockheed, l'aéronautique, a été affecté par les performances de production et les retards de développement de l'avion de chasse F-16, ainsi que par les retards du programme d'avion de transport C-130, car peu de fournisseurs fabriquent encore les pièces dont l'entreprise a besoin.

Ces retards ont conduit Lockheed à procéder à des "ajustements du taux de rentabilité" qui reflètent les changements dans les estimations des coûts et des marges au cours de la durée de vie des programmes.

Le chiffre d'affaires de ce segment a également baissé de 325 millions de dollars en raison de la réduction des volumes des programmes classifiés, a déclaré la société.

Ces baisses ont été partiellement compensées par l'augmentation des ventes de ses avions de chasse F-35, qui sont fournis aux États-Unis et à 19 autres pays alliés.

La société basée à Bethseda, dans le Maryland, a également enregistré une baisse de 8 % de ses ventes trimestrielles dans le domaine des systèmes rotatifs et de mission, en raison de la diminution du volume des programmes de radars et des programmes d'hélicoptères Sikorsky.

Lockheed a été confronté à des problèmes similaires de chaîne d'approvisionnement l'année dernière et a enregistré une charge de 1,6 milliard de dollars en juillet 2025, liée à un programme classifié dans son segment Aéronautique et à des programmes internationaux d'hélicoptères dans son unité Sikorsky.

Elle a déclaré un bénéfice de 6,44 dollars par action au premier trimestre, contre 7,28 dollars l'année dernière. Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 29 mars s'est élevé à 18 milliards de dollars, soit à peu près le même montant qu'il y a un an.

L'entreprise a maintenu ses prévisions de ventes pour 2026, entre 77,5 et 80 milliards de dollars.