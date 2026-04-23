Lockheed Martin affiche un bénéfice en baisse au T1, les retards pèsent

par Mike Stone et Aishwarya Jain

Lockheed Martin LMT.N a fait état jeudi d'une baisse de ses bénéfices au premier trimestre, les coûts élevés liés aux contrats à prix fixe et les ralentissements de production sur certains programmes ayant davantage pesé qu'une vive hausse de la demande.

Le géant américain de la défense a affiché un bénéfice de 6,44 dollars (5,51 euros) par action au premier trimestre, contre 7,28 dollars l'année dernière.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 29 mars s'est élevé à 18 milliards de dollars, un niveau pratiquement inchangé par rapport à l'année précédente.

L'action du groupe reculait de 4,3% dans les échanges avant-Bourse.

Malgré la forte demande, notamment du Pentagone, dans le secteur de la défense, Lockheed Martin est confronté à des pressions sur les coûts liées à l'inflation, aux droits de douane et à l'augmentation des dépenses sur des programmes à prix fixe négociés il y a plusieurs années.

Le bénéfice du premier trimestre du plus grand segment du groupe, l'aéronautique, a ainsi été pénalisé par les performances de production et les retards de développement de son avion de chasse F-16, ainsi que par les retards dans son programme d'avions de transport C-130.

Ces imprévus ont conduit Lockheed Martin à procéder à des "ajustements des taux de rentabilité comptables" qui reflètent les changements dans les estimations de coûts et de marges sur la durée de vie des programmes.

Le chiffre d'affaires de ce segment a également baissé de 325 millions de dollars en raison de la réduction des volumes sur les programmes classifiés, a indiqué la société.

Ces baisses ont été partiellement compensées par la hausse des ventes de ses avions de combat phares F-35, fournis aux États-Unis et à 19 autres pays alliés.

Lockheed Martin a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, avec un objectif compris entre 77,5 et 80 milliards de dollars.

(Rédigé par Aishwarya Jain à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)