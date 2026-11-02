Lobbying, l'art de murmurer à l'oreille du législateur

La défense des intérêts d'une entreprise ou d'un secteur auprès des décideurs publics fait souvent l'objet de fantasmes. Consultants, lobbyistes, groupes d'intérêts, chargés de plaidoyer... Dans l'ombre des parlementaires, une foule de professionnels de l'influence se disputent un accès privilégié aux oreilles des élus. Depuis 2016, la loi Sapin II impose davantage de transparence autour de ces pratiques. Plongée dans un monde feutré qui s'accommodait jusqu'alors très bien d'une certaine discrétion.

On s'imagine aisément ce qu'il y a derrière chaque loi : des débats, des batailles parlementaires, des idées qui s'entrechoquent, puis un compromis, enfin, qui se dessine et s'inscrit dans le marbre législatif.

Mais ce n'est pas tout : des cabinets ministériels aux couloirs du Parlement, des groupements d'intérêts déploient des moyens considérables pour faire entendre leur voix. Secteurs pharmaceutique, agroalimentaire, numérique, transports, énergie... Tous tentent de jouer de leur influence, parfois au grand dam des responsables politiques eux-mêmes !

On se rappellera, par exemple, la spectaculaire démission en direct à la radio de Nicolas Hulot, alors ministre de l'Écologie, qui avait notamment dénoncé la présence d'un lobbyiste de la chasse lors d'une réunion à l'Elysée. Contactées, ses équipes ont indiqué que l'ancien ministre, désormais retiré de la vie publique, n'avait pas souhaité répondre à nos sollicitations.

Offrir une expertise sectorielle

"Les lobbyistes rédigent des positions, des suggestions d'amendements pour les députés, pour donner leur perspective", indique Andrea D'Incecco, associé dirigeant du bureau bruxellois de Political Intelligence, un cabinet de conseil en affaires publiques et en communication stratégique. "Les décideurs politiques ont besoin de notre expertise sectorielle mais aussi d'amendements, de textes concrets", ajoute-t-il. Pour les lobbyistes, maîtriser les procédures institutionnelles ne suffit pas : encore faut-il identifier les bons interlocuteurs, connaître leurs positions et comprendre les rapports de force autour des réglementations.

Un peu à l'instar des publicités ciblées, le lobbyiste doit donc savoir frapper à la bonne porte : "L'idée, c'est de s'adresser à la bonne personne, au bon moment et avec le bon message", résume Kévin Gernier, responsable du plaidoyer chez Transparency International France, la section française d'une ONG internationale de lutte contre la corruption, qui milite notamment pour la transparence et l'encadrement du lobbying.

Finalement, quel que soit le sujet abordé, chaque texte de loi est l'objet d'une bataille d'influence dans une arène "relativement transparente", selon l'expression de Guillaume Courty, coauteur de l'ouvrage Les groupements d'intérêts en France (Éditions Classiques Garnier, 2023).

La loi Sapin II offre plus de transparence...

Une partie de l'opacité du secteur a été levée en 2016 avec la loi dite "Sapin II", puis avec la mise en place du répertoire des représentants d'intérêts en 2017, des mesures qui s'inscrivent dans une politique plus générale visant à restaurer la confiance des citoyens dans les institutions publiques. Les moyens financiers consacrés par les entreprises au lobbying doivent désormais faire l'objet d'une déclaration.

Très concrètement, il est désormais possible en quelques clics de connaître les budgets consacrés au lobbying par les groupes français. À ce titre, TotalEnergies fait figure de leader du CAC 40 avec une enveloppe comprise entre 1,25 et 1,5 million d'euros pour ses opérations à Paris et entre 3 et 3,5 MEUR à Bruxelles. En deuxième position, on trouve Engie (entre 2,2 et 2,5 MEUR de dépenses à Paris et entre 2 et 2,25 MEUR à Bruxelles), tandis que Sanofi complète le podium avec une enveloppe comprise entre 2,5 et 2,7 MEUR pour l'Hexagone et entre 1,5 et 1,75 MEUR pour la capitale européenne.

"Pour l'essentiel, il s'agit des salaires des lobbyistes, ou des dépenses d'expertise à des fins de lobbying", souligne Kévin Gernier.

Si l'efficacité de telles dépenses reste difficile à évaluer, on peut parfois retrouver la trace d'une intervention extérieure dans l'exposé des motifs d'un amendement, où il est précisé que le texte en question a été "travaillé" avec tel ou tel groupe ou telle ou telle société.

... mais des trous dans la raquette subsistent

Malgré les efforts de transparence introduits par la loi Sapin II, des différences importantes subsistent entre Paris et Bruxelles. Andrea D'Incecco juge ainsi le processus législatif européen "beaucoup plus démocratique et beaucoup plus transparent" qu'à l'échelle nationale. Au Parlement européen, les débats et les documents sont publics et les députés doivent déclarer leurs rencontres avec les représentants d'intérêts. Une pratique qui contraste avec la France, où les élus ne sont pas tenus de publier leurs agendas.

La comparaison mérite toutefois d'être nuancée : selon Kévin Gernier, le registre français des représentants d'intérêts est, sur certains aspects, plus détaillé que son équivalent européen. C'est surtout sur la publicité des rencontres avec les responsables politiques que Bruxelles se distingue.

Un lobbyiste représentant un groupe aéronautique, qui préfère rester discret, abonde dans ce sens : les représentants d'intérêts déclarent leurs activités à la HATVP, mais les élus ne sont pas soumis à une obligation générale de publier leurs agendas de rencontres, contrairement aux obligations applicables aux eurodéputés.

Ainsi, lorsqu'un responsable public sollicite lui-même une entreprise ou une fédération professionnelle, l'échange n'entre pas dans le champ des actions de lobbying à déclarer au répertoire de la HATVP.

Petits et gros : des inégalités criantes

Si toutes les organisations peuvent théoriquement défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics, elles ne disposent évidemment pas des mêmes moyens. Selon une étude de Transparency International France, les dépenses consacrées à la défense d'intérêts économiques sont dix fois supérieures à celles engagées pour des intérêts non économiques, avec 5,5 fois plus de lobbyistes employés. Une asymétrie qui relativise l'idée d'une compétition à armes égales entre entreprises et associations.

Depuis Bruxelles, Andrea D'Incecco reconnaît d'ailleurs que les grands groupes possèdent une "puissance de feu" supérieure, avec des équipes dédiées sur place. Une différence qu'il juge néanmoins proportionnelle à leur taille et à leurs enjeux. "En réalité, les instruments pour permettre à tout le monde d'intervenir existent", assure-t-il, soulignant que les consultations européennes sont ouvertes à tous et que les coordonnées des eurodéputés sont publiques.

Reste qu'entre la possibilité de participer à une consultation et la capacité d'infléchir durablement une décision, il existe un fossé que les seules règles de transparence ne suffisent pas à combler.

Viser le plus haut

Mais pouvoir contacter un élu ne signifie pas nécessairement pouvoir peser sur une décision. "Le but d'un lobbyiste, c'est d'être le plus tôt possible dans la décision", rappelle Kévin Gernier. Selon lui, lorsqu'un texte arrive au Parlement, une grande partie des arbitrages a déjà été effectuée. Les organisations disposant d'équipes permanentes et de moyens financiers importants peuvent ainsi intervenir bien avant celles qui découvrent les projets de réglementation à un stade plus avancé.

Un ancien collaborateur parlementaire, reconverti dans l'influence, abonde : "Un lobbyiste, s'il s'adresse aux députés et aux sénateurs, c'est déjà qu'il a perdu". Aux yeux de cet homme discret, les véritables arbitrages se jouent en effet plus haut, dans les cabinets ministériels, voire "encore plus haut".

De nouvelles formes d'influence

Enfin, l'essor des réseaux sociaux et des influenceurs rappelle que les opérations d'influence ne se limitent plus aux canaux traditionnels. Les relations avec les médias et les campagnes de communication font toutefois depuis longtemps partie de l'arsenal des lobbyistes. Tous les moyens d'influer sur l'opinion publique sont donc bons à prendre. Kévin Gernier rappelle ainsi l'idée "qu'une bonne une dans Le Parisien vaut bien dix rendez-vous dans des cabinets ministériels".

Le lobbying n'est d'ailleurs pas l'apanage des groupes du CAC 40. Jérôme du Boucher, chargé de plaidoyer chez Transport & Environment, raconte ainsi comment son ONG s'est mobilisée contre un amendement visant à supprimer une source de financement d'un mécanisme de soutien aux carburants de synthèse pour l'aviation. "On remue ciel et terre pour faire en sorte que ça soit su", explique-t-il. Contacts avec la presse, courriels aux députés, auditions parlementaires : l'association utilise elle aussi les outils du lobbying pour défendre ses positions.

Comme quoi, il restera toujours difficile de savoir qui a murmuré quoi à l'oreille du législateur.