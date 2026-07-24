LNA Santé en avance sur son objectif de croissance organique pour 2026

LNA Santé affiche un chiffre d'affaires exploitation de 465,1 MEUR au 30 juin 2026, en croissance de 8% sur un an, dont 7% de croissance organique, une performance à mi-année supérieure à la guidance de croissance organique fixée à 5% pour l'exercice 2026.

Le chiffre d'affaires Médico-Social France progresse de 6,4% à 173,1 MEUR, dont 4,1% en organique, porté par l'indexation des tarifs d'hébergement 2026 ( 0,86%), la revalorisation des financements des soins ( 1,9%), la montée en charge de l'EHPAD Confort de Meaux, la légère amélioration des taux d'occupation et la reprise de deux établissements Clariane au 1er mars 2026.

L'activité Sanitaire France atteint 266,8 MEUR, en croissance organique de 9,6%, portée par la forte dynamique de l'hospitalisation à domicile ( 28% à 83,4 MEUR), à l'aune des besoins croissants en soins de proximité. Enfin, l'activité Internationale s'établit à 21,2 MEUR, en croissance exclusivement organique de 2,0%.

En dehors de l'exploitation, le chiffre d'affaires immobilier ressort à 19 MEUR au 30 juin 2026, en hausse de 19,9% par rapport au 1er semestre 2025. Ainsi, le chiffre d'affaires total du groupe, incluant l'Immobilier, atteint 484 MEUR, en hausse de 8,4%.

LNA Santé confirme son objectif de chiffre d'affaires exploitation 2026 supérieur à 925 MEUR, ainsi que l'ensemble de ses autres objectifs, "malgré une situation à mi-année pénalisée par le retard d'activité enregistré dans le Sanitaire au mois de mai, ressenti sur la marge des établissements en phase de restructuration".