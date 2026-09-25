Lloyds Banking achève un programme de rachat d'actions

(Zonebourse.com) - Lloyds Banking Group gagne 1,9% à 109 GBX et surperforme le FTSE 100 ( 0,6%) à Londres, alors que l'établissement indique avoir achevé le programme de rachat d'actions annoncé le 30 janvier dernier, en marge de la publication de ses résultats au titre de l'exercice 2025.
Dans le cadre de ce programme géré par Goldman Sachs International, le groupe bancaire britannique précise avoir racheté 1 712 662 647 de ses actions ordinaires pour un montant total de 1,75 MdGBP, à comparer à une capitalisation boursière de l'ordre de 62 MdsGBP.
Pour rappel, Lloyds Banking avait aussi fait part, à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels fin juillet, d'un autre programme de rachat d'actions pour un montant de 1 MdGBP, programme dont l'achèvement est attendu le 27 janvier prochain.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer