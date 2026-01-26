 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LKQ progresse après que le conseil d'administration a étudié les options stratégiques, y compris la vente
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 16:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions du fournisseur de pièces automobiles LKQ LKQ.O ont augmenté de 2 % à 34,7 $

** LKQ dit que son conseil d'administration examine des alternatives stratégiques, y compris une vente potentielle de l'entreprise, afin d'améliorer la valeur pour les actionnaires

** La médiane des prévisions des 11 courtiers couvrant le titre est de 42,5 $ - données compilées par LSEG

** Les actions ont baissé de 17,8 % en 2025

Valeurs associées

LKQ
34,2900 USD NASDAQ +0,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank