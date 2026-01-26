LKQ progresse après que le conseil d'administration a étudié les options stratégiques, y compris la vente

26 janvier - ** Les actions du fournisseur de pièces automobiles LKQ LKQ.O ont augmenté de 2 % à 34,7 $

** LKQ dit que son conseil d'administration examine des alternatives stratégiques, y compris une vente potentielle de l'entreprise, afin d'améliorer la valeur pour les actionnaires

** La médiane des prévisions des 11 courtiers couvrant le titre est de 42,5 $ - données compilées par LSEG

** Les actions ont baissé de 17,8 % en 2025