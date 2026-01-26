LKQ progresse après que le conseil d'administration a étudié les options stratégiques, y compris la vente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 janvier - ** Les actions du fournisseur de pièces automobiles LKQ LKQ.O ont augmenté de 2 % à 34,7 $
** LKQ dit que son conseil d'administration examine des alternatives stratégiques, y compris une vente potentielle de l'entreprise, afin d'améliorer la valeur pour les actionnaires
** La médiane des prévisions des 11 courtiers couvrant le titre est de 42,5 $ - données compilées par LSEG
** Les actions ont baissé de 17,8 % en 2025
