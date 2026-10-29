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LKQ met fin à son examen stratégique et prolonge son programme de rachat d'actions
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 13:27

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2, de détails et des chiffres de résultats)

LKQ LKQ.O a annoncé jeudi avoir suspendu l'examen des alternatives stratégiques, y compris une éventuelle cession de son segment « Specialty ».

L'action du distributeur de pièces automobiles a progressé de 4 % en pré-ouverture.

Le segment « Specialty » comprend Keystone Automotive Operations, qui distribue des pièces pour voitures et camions telles que des pare-chocs, des capots et des jantes reconditionnées.

Depuis l'année dernière, LKQ subit des pressions de la part de l'investisseur activiste Ananym Capital pour céder ses activités européennes et utiliser le produit de cette cession pour racheter des actions.

La société, basée à Antioch, dans le Tennessee, avait déclaré en janvier que son conseil d’administration avait lancé un examen des alternatives stratégiques, y compris une vente éventuelle de . Elle avait ajouté qu’un précédent examen explorant les alternatives pour le segment « Specialty » avait été suspendu.

Les investisseurs activistes poussent de plus en plus les équipementiers automobiles à céder leurs activités à croissance plus lente et à redistribuer des liquidités aux actionnaires.

Plus tôt cette année, son concurrent Genuine Parts GPC.N a annoncé qu’il scinderait en deux sociétés sous la pression d’Elliott Investment.

Le conseil d’administration de LKQ a prolongé de deux ans son programme de rachat d’actions, jusqu’au 25 octobre 2028, en conservant 1,5 milliard de dollars disponibles pour des rachats dans le cadre de l’autorisation actuelle, a indiqué la société jeudi.

Par ailleurs, LKQ a annoncé un bénéfice ajusté de 50 centimes par action au troisième trimestre. Les analystes tablaient en moyenne sur 56 centimes, selon les données compilées par LSEG. Le chiffre d’affaires trimestriel a reculé de 5,1 % par rapport à l’année précédente, à 3,32 milliards de dollars, un chiffre inférieur aux estimations de 3,36 milliards de dollars.

La société a retiré ses prévisions annuelles la semaine dernière, invoquant la faiblesse persistante de ses activités en Europe, et a nommé Salvatore Abbate pour succéder à Justin Jude au poste de directeur général à compter de décembre.

Dividendes

Valeurs associées

GENUINE PARTS CO
121,460 USD NYSE 0,00%
LKQ
17,1900 USD NASDAQ 0,00%
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