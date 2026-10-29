Turquie : effondrement d'une colonne rocheuse en Cappadoce, deux morts

Photographie fournie et diffusée le 29 octobre 2026 par l'agence de presse turque DHA montrant des équipes de secours à la recherche de victimes sur le site d'une formation rocheuse qui s'est effondrée à Nevşehir, en Turquie ( DHA (Demiroren News Agency) / Handout )

Deux personnes ont été tuées et cinq blessées dans l'effondrement jeudi d'une colonne rocheuse sur un site touristique de Cappadoce, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, dans le centre de la Turquie, ont annoncé les autorités locales.

"Nous avons retrouvé les corps de deux personnes", a déclaré le gouverneur de Nevşehir, Huseyin Kok. Au moins cinq personnes ont été blessées, selon le ministre de la Justice Akin Gürlek.

L'incident, survenu à 15h15 (12h15 GMT), s'est produit à la suite "d'une chute de pierres provoquée par un glissement de terrain dans la ville de Göreme", près de cet immense site en plein air connu dans le monde entier, a précisé le gouverneur.

La zone a été immédiatement fermée au public. "Nos opérations de recherche et de sauvetage sur les lieux sont en cours. Le gouvernement poursuit ses efforts sur place avec toutes les ressources disponibles", a précisé M. Kok.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Nevşehir.

Photographie fournie et diffusée le 29 octobre 2026 par l'agence de presse turque DHA montrant des équipes de secours à la recherche de victimes sur le site d'une formation rocheuse qui s'est effondrée à Nevşehir, en Turquie ( DHA (Demiroren News Agency) / Handout )

La Cappadoce, véritable aimant pour les touristes du monde entier, abrite des formations rocheuses connues sous le nom de "cheminées de fées", issues d'une activité volcanique très ancienne.

Le site est classé au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1985.

"Dans un paysage saisissant modelé par l'érosion, la vallée de Göreme et ses environs abritent des sanctuaires rupestres (...) des villages troglodytiques et des villes souterraines, vestiges d'un habitat humain traditionnel dont les débuts remontent au IVe siècle", écrit l'organisation onusienne sur son site.

Il y a deux ans, les autorités avaient repris des travaux de restauration afin de protéger les cheminées de fées menacées par des siècles d'érosion et de dégradation naturelles et des décennies de fréquentation humaine très élevée.

"La Cappadoce est une destination très importante, mais elle possède aussi des formations très fragiles", déclarait en septembre au quotidien Daily Sabah le directeur de l'organisme de gestion du site, Aydın Cem Aslanbay.

"Nous faisons tout notre possible pour empêcher une dégradation supplémentaire".

Selon lui, le site attire 4,5 millions de visiteurs chaque année et génère 2,5 milliards de dollars de recettes.