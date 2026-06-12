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LIXTE va racheter le fabricant de batteries NOMAD et se détourne des médicaments anticancéreux ; son action en hausse
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 14:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 juin - ** L'action de LIXTE Biotechnology Holdings

LIXT.O progresse de 5,8% à 7,67 $ avant l'ouverture du marché

** LIXT annonce son intention d'acquérir NOMAD Transportable Power Systems, fabricant d'unités de batteries portables fournissant de l'électricité dans les zones où l'accès au réseau est limité

** L'entreprise précise que les systèmes de NOMAD peuvent fournir jusqu'à 1 mégawatt d'électricité et être déployés rapidement, évitant ainsi les retards liés aux installations permanentes

** Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées

** LIXT changera de nom pour devenir NOMAD Power Solutions une fois la transaction finalisée, s'éloignant ainsi du développement de médicaments contre le cancer

** NOMAD a enregistré une croissance de 175% de son chiffre d'affaires en 2025 et prévoit une nouvelle hausse de 135% en 2026; le directeur général de NOMAD affirme que l'accord favorisera l'expansion de la production

** La société issue de la fusion se concentrera sur les systèmes de stockage par batterie mobiles à l'échelle industrielle

** À la clôture d'hier, l'action LIXT affichait une hausse d'environ 84% depuis le début de l'année

Valeurs associées

LIXTE BIOTECH
7,2500 USD NASDAQ 0,00%
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