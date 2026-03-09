Live Nation règle à l'amiable les accusations du ministère de la justice selon lesquelles il aurait monopolisé les marchés de l'événementiel en direct

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le procès fait suite à l'affaire des ventes de billets de Taylor Swift et à l'action en justice du ministère de la Justice

* Les actions de Live Nation augmentent de 6 % à la suite de l'annonce d'un règlement

* Deux douzaines d'États prévoient de poursuivre leurs actions en justice

(Le contexte et les détails de l'accord sont précisés tout au long de la procédure) par Jody Godoy et Kritika Lamba

Live Nation Entertainment LYV.N a conclu un accord avec le ministère américain de la Justice au milieu d'un procès sur les allégations selon lesquelles le propriétaire de Ticketmaster aurait illégalement dominé des parties clés de l'industrie des événements en direct, a déclaré le ministère de la Justice lundi.

L'accord donne raison à Live Nation, qui a dû faire face à des critiques de la part des fans et des législateurs concernant le prix des billets et l'accès aux spectacles. Il permet également au ministère de la justice d'éviter ce qui aurait pu être une longue bataille judiciaire et d'apporter ce qu'il appelle des avantages plus rapides aux fans et aux artistes.

New York et 24 autres États, ainsi que Washington, D.C., ont déclaré que l'accord n'était pas suffisant et prévoient de poursuivre leur action.

Live Nation vendra jusqu'à 13 amphithéâtres dans le cadre de l'accord proposé, et il lui sera interdit d'exercer des représailles contre les salles qui refusent d'utiliser Ticketmaster pour l'émission des billets, entre autres dispositions destinées à donner plus de choix aux artistes et aux salles, a déclaré un haut fonctionnaire du ministère de la justice.

Les actions de la société californienne ont augmenté d'environ 6 % lundi.

Live Nation n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'accord proposé interdira à Ticketmaster d'exiger des artistes qu'ils utilisent ses services de promotion de concerts s'ils se produisent dans les amphithéâtres en plein air qu'elle possède, a déclaré le haut fonctionnaire du ministère de la justice.

Ticketmaster devra également introduire un produit autonome permettant aux plateformes de vente de billets tierces, telles que SeatGeek et StubHub, de se connecter à sa technologie. Live Nation pourrait payer jusqu'à 280 millions de dollars pour régler les réclamations des États dans le cadre de l'accord, a déclaré le fonctionnaire.

L'accord devra être approuvé par le juge avant d'être finalisé, après que le public aura eu la possibilité de soumettre des commentaires.

Certains acteurs de l'industrie du spectacle ont critiqué l'accord. "Le montant du règlement annoncé par Live Nation - 280 millions de dollars - équivaut à quatre jours de leurs revenus de 2025, ce qui signifie qu'ils pourraient potentiellement les récupérer d'ici vendredi", a déclaré Stephen Parker, directeur exécutif de la National Independent Venue Association (association nationale des salles indépendantes).

Ahmed Nimale, un ancien cadre de Live Nation qui dirige aujourd'hui le fournisseur de billetterie TIX, a déclaré que l'accord n'était pas suffisant pour freiner la domination de Ticketmaster et Live Nation, car les salles dépendent financièrement des paiements initiaux qui découragent les changements.

"Lorsqu'une seule entreprise dispose d'un bilan d'un milliard de dollars, elle contrôle également l'effet de levier qui détermine les prix, les frais et l'accès", a-t-il déclaré.

LES ÉTATS POURSUIVENT LEUR ACTION EN JUSTICE

Les fans et les responsables politiques ont multiplié les appels à examiner l'acquisition de Ticketmaster par Live Nation en 2010, après que la société a soumis les fans de Taylor Swift à des files d'attente en ligne de plusieurs heures, tout en facturant des prix exorbitants pour les billets de sa tournée 2022 Eras.

Le ministère américain de la justice et plus de deux douzaines d'États ont intenté un procès à pour démanteler Live Nation en mai 2024, en demandant la vente de Ticketmaster et en alléguant que les entreprises avaient illégalement gonflé le prix des billets de concert et porté préjudice aux artistes.

Sur les 39 États plus Washington, D.C. qui ont intenté un procès aux côtés du DOJ, seuls l'Arkansas, l'Iowa, le Mississippi, le Nebraska, l'Oklahoma, la Caroline du Sud et le Dakota du Sud ont indiqué qu'ils se joindraient au règlement, selon les documents de la cour.

Un avocat de Live Nation a déclaré au tribunal que la société cherchait à obtenir un règlement plus large et global des plaintes en matière de concurrence déposées au niveau des États.

La procureure générale de New York, Letitia James, a déclaré qu'elle ne se joindrait pas au règlement, qui, selon elle, "ne s'attaque pas au monopole au centre de cette affaire et profiterait à Live Nation aux dépens des consommateurs"

D'autres États poursuivent l'affaire, notamment le Colorado et l'Arizona. Le Texas est également préoccupé par l'accord conclu avec le ministère de la justice, a déclaré un avocat de ces États devant le tribunal.

Le juge de district Arun Subramanian a interrompu le procès pour donner aux États le temps de se préparer à continuer sans le ministère de la justice, qui avait pris la direction de l'affaire. Les jurés ont été invités à revenir le 16 mars.

M. Subramanian s'est demandé pourquoi le ministère de la justice et Live Nation avaient autorisé la poursuite du procès vendredi dernier après avoir signé l'accord jeudi.

"C'est un manque de respect absolu pour le tribunal, pour le jury, pour l'ensemble du processus, et c'est tout à fait inacceptable", a déclaré M. Subramanian.

Une avocate du ministère de la justice a déclaré qu'elle n'était pas au courant de l'accord vendredi.