Live Nation en hausse après un accord sur Ticketmaster
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 14:38
L'accord avec le département de la Justice prévoit que Live Nation verse environ 200 millions de dollars de dommages et intérêts.
Le département américain de la Justice et plus d'une vingtaine d'États avaient intenté une action en mai 2024 pour démanteler le groupe, l'accusant d'avoir illégalement gonflé les prix des billets de concert et porté préjudice aux artistes.
Valeurs associées
|166,955 USD
|NYSE
|+6,94%
